Pirina polenta s pomarančo, čilijem in čokolado

Preliv iz pomaranče, čilija in sladkorja

8. februar 2017 ob 09:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1,5 dl mleka, 2 jedilni žlici pirinega zdroba, 3 pomaranče, strok vanilije, 4 jedilne žlice rjavega sladkorja, malo cimeta, malo čilija, 30 g črne čokolade.

Mleko zavremo, dodamo vanilijo in cimet po okusu ter zrezano sredico pomaranče. Nato dodamo pirin zdrob in dobro premešamo. Zmes naj vre vsaj eno minuto, nato vlijemo v modele in ohladimo.



Za preliv dve pomaranči olupimo in narežemo. V posodi zmešamo narezano pomarančo, tri jedilne žlice sladkorja in ščepec čilija.



Na krožnik zvrnemo polento iz pirinega zdroba, prelijemo s prelivom in dodamo košček čokolade.



Več receptov na: Dobrojutro.rtvslo.si

.

D. S., recept Mateja Vodana (oddaja Dobro jutro)