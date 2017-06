Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Ko je solata pripravljena, jo takoj postrežemo. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pisana sadna solata z orehi

Ko solato pripravimo, jo potresemo z orehi in postrežemo

4. junij 2017 ob 15:55

MMC RTV SLO

Sestavine: pomaranči, grenivka, majhen svež ananas, 3 kiviji, 5 dag orehovih jedrc, zavitek vaniljinega sladkorja, 4 žlice pomarančnega likerja.

Orehova jedrca preberemo in grobo nasekljamo. Grenivko in pomaranči olupimo, razdelimo na krhlje in jim odstranimo belo kožico. Ananas očistimo, olupimo in narežemo na koščke. Kivije olupimo in narežemo na kolesca.

Sadje potresemo z vaniljevim sladkorjem, pokapamo s pomarančnim likerjem in zmešamo. Sadje naložimo v skodelice in potresemo z nasekljanimi orehi. Takoj postrežemo.