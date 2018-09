Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Piščančje prsi natremo z začimbami in olivnim oljem. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Piščančji file s papriko in karijem

Pečemo približno 15 minut

8. september 2018 ob 09:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag piščančjih prsi, 3 čebule, mleta sladka paprika, kari, olivno olje, sol, poper.

Piščančje prsi očistimo, oplaknemo in osušimo. Natremo jih s soljo, papriko, karijem in sveže mletim poprom. Meso pomažemo z olivnim oljem in za pol ure postavimo v hladilnik.

Na zmernem ognju pečemo približno 15 minut.

Čebulo olupimo in narežemo na osmine. V ponvi segrejemo dve žlici olja, dodamo čebulo in meso. Pečemo približno 15 minut na srednjem ognju. Čebulo začinimo s ščepcem soli in večkrat premešamo. Meso med pečenjem obrnemo.