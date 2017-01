Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Piščančji žepki s treviškim radičem na rižoti z bučkami in karijem v omaki. Foto: Oddaja Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Piščančji žepki s treviškim radičem na rižoti z bučkami in karijem v omaki

Recept Matjaža Cotiča

29. januar 2017 ob 11:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 260 g piščančjih prsi, 100 g bučk, 80 g čebule, 2 jajci, 3 g karija, 0,3 dcl oljčnega olja, 80 g riža, 2 dcl smetane, 100 g treviškega radiča, 50 g parmezana, sol, poper.



Zrezke iz piščančjih prsi rahlo potolčemo in začnimo. Treviški radič narežemo in popečemo, nato pa prelijemo z razžvrkljanim jajcem. Ponev odstavimo, posujemo s parmezanom in dodamo malo smetane. Tako imamo pripravljen nadev za zrezke.



Zrezke nadevamo, jih prepognemo in prebodemo z zobotrebcem. Popečemo v ponvi. Polovico narezanih bučk sotiramo v že prepraženi čebuli, ki ji dodamo riž. Vse skupaj pražimo, nato pa zalijemo z zelenjavno jušno osnovo in posujemo s karijem. Kuhamo toliko časa, da se riž zmehča. Dodamo ostale bučke, prelijemo s sladko smetano in hitro pokuhamo.

D. S.