Piščanec s korenčkom

Meso oplaknemo in narežemo na koščke

25. december 2016 ob 10:35

MMC RTV SLO

Sestavine: 70 dag piščančjih filejev, 60 dag korenčka, 2,5 dl jušne osnove, 1 dl smetane za kuhanje, 5 vejic bazilike, žlička škrobne moke, 2 čebuli, olje, sol, poper.

Meso oplaknemo in narežemo na koščke. Korenje ostrgamo in narežemo na kolesca, čebulo olupimo in narežemo na kolobarje.

Na malo olja z vseh strani popečemo meso, solimo, popramo in dodamo čebulo in korenje. Pražimo dobrih 5 minut, ko prilijemo jušno osnovo.

Zavremo, dodamo nasekljano baziliko in na šibkem ognju pokuhavamo še 10 minut. Dosolimo, vmešamo škrob in smetano ter kmalu odstavimo.