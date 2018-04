Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Meso potresemo z zelenjavo, nasekljanim koriandrom in zmešamo. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Piščanec s sezamom po azijsko

Ko je meso opečeno, ga začinimo z nastrganim ingverjem

14. april 2018 ob 09:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 50 dag piščančjega fileja, 4 žlice medu, po 2 žlici sojine omake in riževega kisa, žlica sezamovega olja, strok česna, 2 cm ingverjeve korenike, 2 žlici sezamovih semen, šopek koriandra, šopek mlade čebulice, šopek korenčka.

Meso narežemo na trakove in pol ure mariniramo v sojini omaki, medu in riževem kisu. Olje segrejemo in z vseh strani opečemo meso. Odstavimo in začinimo z nastrganim ingverjem.

Sezamovo seme popražimo v oplasteni ponvi. Korenje ostrgamo in naribamo. Čebulico narežemo na tanka kolesca. Meso potresemo z zelenjavo, nasekljanim koriandrom in zmešamo. Potresemo še s sezamovimi semeni in postrežemo.