Pišite Ilki! Pošto sprejema na naslovu Hitra cesta 1, Maribor.

Po vrnitvi po poškodbi potrebuje podporo navijačev

13. december 2018 ob 11:42

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Med dolgo in zahtevno smučarsko sezono bodo navijači slovenske alpske smučarke Ilke Štuhec odslej svojo najljubšo športnico podpirali na poseben način.

Od danes naprej ji lahko namenijo pismo v obliki risbe, besedila ali razglednice, in ga naslovijo na poseben naslov, ki ga je za Ilko odprla Pošta Slovenije, so sporočili iz tega podjetja.

Ilka Štuhec bo pisma prejela v fizični obliki ter med pošiljatelji večkrat izbirala nagrajence.

Navijači so močni motivatorji za športnike. Kako glasno navijanje spodbudi tekmovalce, lahko vsak občuti na športnem prizorišču. Njihova podpora je še posebej dobrodošla v tistih trenutkih pred in med tekmami, ko so športniki sami, je v sporočilu za javnost zapisala Pošta Slovenije.

Zato so se pri tem podjetju odločili odpreti poseben naslov za Štuhčevo – Ilkina pošta, Hitra cesta 1, 2002 Maribor –, kamor lahko svoje spodbudne besede v obliki pisem, razglednic, najmlajši tudi v obliki risbic, pošljejo Ilkini največji navijači.

Ilki Štuhec veliko pomeni, da bo ta sporočila dejansko lahko prijela v roke, saj so osebna sporočila veliko bolj osebna, ko pridejo po klasični pošti. Glede na to, koliko truda sama vlaga v treninge, se zaveda, da je za tako zapisanimi besedami premislek in da bodo besede izbrane posebej zanjo, motivi in risbice pa povezani z njo.

Na ta način bodo lahko navijači spodbudili športnico, ki po vrnitvi po poškodbi potrebuje tudi vso njihovo podporo, so še zapisali pri Pošti Slovenija.

