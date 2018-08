Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Testeninam dodamo natrgano baziliko in jih posujemo s parmezanom. Foto: Getty Images Dodaj v

Piškotki s postrvjo na testeninah

Hitro poletno kosilo

5. avgust 2018 ob 08:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potrebujemo: 200 g fileja postrvi, 320 g testenin trofie, 100 g češnjevca, 60 g črnih oliv brez koščic, 2 stroka česna, 0,5 dl olivnega olja, malo soli, malo popra, malo sveže bazilike, malo parmezana.

Testenine trofie v slanem kropu kuhamo približno šest minut. Paradižnik češnjevec narežemo na male kockice. Na vročem olju popečemo na male kocke narezano postrv in strt česen. Ko je meso dobro popečeno, ga poberemo iz ponve in odstavimo v posodico. Razkoščičene olive popražimo na maščobi in jim dodamo svež paradižnik in skuhane testenine.

Vse dobro premešamo, dodamo natrgano baziliko in na grobo nariban parmezan. Testenine serviramo na krožnik in jih posujemo s popečenimi koščki postrvi.

Sa. J., recept Matjaža Cotiča (oddaja Dobro jutro)