Pismo o "lovu na moške" razdelilo Francijo - aktivistke in ministrica proti Deneuvejevi

Seal pa nad Oprah Winfrey

11. januar 2018 ob 11:12

Pariz - MMC RTV SLO

Pismo skoraj sto Francozinj z legendarno igralko Catherine Deneuve na čelu, v katerem so obsodile plaz obtožb, ki se je usul na moške po Harveyju Weinsteinu, je v Franciji sprožilo številne kritike.

Francoski mediji in družbena omrežja so po odprtem pismu eksplodirali. Francoske aktivistke, med njimi feministka Carole De Haas, so pismo strogo obsodile, povedale so, da gre "za čudno delo nerodnega delovnega kolega ali strica, ki ne razume, kaj se dogaja". Dodale so, da stoterica spolno nadlegovanje predstavlja kot normalno.

Ministrica za enakopravnost Marlène Schiappa je za radio France Culture povedala, da je "v odprtem pismu nekaj stvari zelo žaljivih in lažnih" in da je zelo nevarno govoriti take stvari. Poudarila pa je, da se za spolni napad lahko gre v zapor za tri leta.

Ena izmed podpisnic spornega pisma, novinarka in pisateljica Abnousse Shalmani, je presenečena nad skrajno nasilnimi odzivi, kot jih je imenovala: "Sem odrasla oseba. Kot taka sem sposobna prejemati spolne ponudbe in še bolj sem jim sposobna reči ne."

Spomnimo, podpisnice pravijo, da so obtožbe spolnega nadlegovanja in posilstev zoper Weinsteina proti moškim ustvarile "totalitaristično" vzdušje in sprožile "lov na čarovnice", ki preti spolni svobodi. "Posilstvo je zločin, a skušati zapeljati nekoga, tudi vztrajno ali pa nerodno, ni - kot ni mačistični napad, če se moški obnaša džentelmensko," pišejo v pismu, objavljenem v časniku Le Monde. "Moški so kaznovani po hitrem postopku, izgubljajo službe, pa je vse, kar so zagrešili, da so se dotaknili kolena neke ženske, skušali ukrasti poljub, govorili o intimnih zadevah med službeno večerjo ali pa pošiljali spolno nabita sporočila nezainteresiranim ženskam."

Seal nad Oprah

Primer Harvey Weinstein je razdelil tudi ZDA. Slavni pevec Seal je legendarno televizijsko voditeljico Oprah Winfrey označil za hinavko. Na Instagramu je objavil fotografije Oprah in Weinsteina, na kateri voditeljica poljublja producenta, pripisal pa je: "Ko si del problema desetletja in naenkrat vsi pomislijo, da si rešitev." S sarkastičnim komentarjem Seal namiguje, da je Oprah vedela, da Weinstein zlorablja ženske: "Oh, pozabil sem ... Slišali ste govorice, a niste vedeli, da je dejansko napadal mlade igralke, ki niso niti vedele, v kaj se spuščajo. Moja napaka."

Oprah je množice navdihnila z govorom po prejemu nagrade Cecila B. DeMilla. Njen govor naj bi imel vse, kar morajo imeti predsedniški nastopi - zgodovinski pridih in lekcijo, na koncu pa navdih, klic po spremembi in upanje v boljšo prihodnost. "Na obzorju je nov dan, in ko bo napočil, bo to zato, ker je veliko veličastnih žensk in nekaj fantastičnih moških trdo delalo, da postanejo voditelji, ki nas bodo popeljali v čase, ko nikomur več ne bo treba reči 'jaz tudi'," je Oprah končala govor, v katerem ni mogla mimo množice obtožb o spolnem nadlegovanju, ki so preplavile Hollywood v zadnjih mesecih. Njena opazka leti na gibanje #metoo ("Jaz tudi"): s tem geslom je v zadnjih mesecih svojo dolgoletno tišino prekinila cela plejada žensk, ki so bile izpostavljene spolnemu nadlegovanju Harveyja Weinsteina in drugih vplivnih ustvarjalcev v industriji.

D. S.