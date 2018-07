Pivo in cvetje: brez vstopnine, a tudi (zaenkrat) brez večje gneče

13. julij 2018 ob 06:37

Laško - MMC RTV SLO

Ni dileme, festival Pivo in cvetje se želi po velikopoteznih poskusih, da se spremeni v festival, ki bo (tudi) z zvenečimi tujimi imeni privabljal obiskovalce z vse Evrope, znova približati domačim obiskovalcem.

Prizora z lanskega leta, ko so obiskovalce na mostu za prehod na drugo stran Savinje čakala ekipa varnostnikov, ki je pregledovala zapestnice, letos ni. Lanska uvedba vstopnine, ki je sprožila veliko nejevolje med obiskovalci, se je izkazala (navkljub zvenečimi glasbenimi imeni, kot so Ugly Kid Joe, Level 42 in Samantha Fox) za neposrečeno. Še domačini so raje ostali na drugem bregu Savinje, kot da bi plačali vstopnino.

Prvi dan festivala zadnja leta ni bil nikoli pravi pokazatelj, koliko ljudi bo gostilo v štirih dneh Laško. Toda ob letošnjem uvodu v dogajanje ni bilo moč zaslediti večjih gneč. In če je ostala količina obiskovalcev podobna lanskemu letu, se je spremenil glasbeni izbor. Z odsotnostjo imen, ki so nekoč krojila svetovno glasbeno prizorišče, so še več priložnosti dobile mlajše slovenske zasedbe.

Na nek način je programska politika festivala dobila ponovni zagon. Za prvo ime večera na glavnem odru Zlatorog so organizatorji postavili skupino, ki je prva pripeljala rokersko glasbo na Pivo in cvetje. "In sicer leta 1992, ko smo na šolskem igrišču pri pivovarni naredili koncert, kjer smo promocijsko izvedli pesem Laški pir, naslednje leto pa tam organizirali pet dnevni rokerski festival in hkrati posneli našo prvo ploščo v živo: V živo na mrtvo," je pojasnil pevec skupine Šank Rock Matjaž Jelen.

26 let kasneje občinstvo prepeva z Jelenom in druščino ob skladbah Hvala za vse, Laški pir, Metulj, Dej bolj na glas, Hočeš, nočeš, Delam, kar paše mi, in nepogrešljiva Pravljica o mavričnih ljudeh. Dokaz več, da so nekatere skladbe preprosto zapisane v podzavest obiskovalcev slovenskih festivalov. "Po naše je formula samo ena ... Vztrajaj, izoblikuj svoj slog glasbenega izražanja in vztrajaj ... Misli in delaj pozitivno, in pozitivni rezultati pridejo sami od sebe ... Slovenija, 'rokaj' še naprej," je pozval Jelen.

Bolj kot z imeni so se letos organizatorji poigrali z raznolikostjo glasbenih zvrsti in žanrov: od popa, rocka do narodno-zabavnih ritmov, ki so v preteklosti našli svoje mesto na odru Jubilejnik. Letos se je slika spremenila. Narodno-zabavna glasba je dobila mesto na odru Laščan (med Jubilejnikom in odrom Zlatorog, ki stoji neposredno ob reki Savinji). Drugačno programsko politiko na odru Jubilejnik pa so že sinoči zakoličili člani skupine Panda, Prifarski muzikanti (z gostoma Andražem Hribarjem in Anjo Bukovec) ter Slavkom Ivančičem s skupino Gadore.

"Pivo in cvetje je vselej poseben dogodek. Ne samo zaradi piva, ki očitno združuje vse v rste ljudi, ampak tudi zaradi Laškega samega, ki v tem času zaživi v eno veliko slavje in veselje," je ob vrnitvi na oder Piva in cvetje pojasnil klaviaturist skupine Panda Andrej Pompe.

Z novo programsko usmeritvijo pa se je festival precej bolj znova oprl na domače izvajalce. "Naša glasba sodi povsod tja, kjer ljudje radi tudi prisluhnejo in ne samo žurajo na glasbo. Mi igramo urbani poprock, kar pomeni da smo tako romantični kot 'žgemo'. Svoj repertoar prilagodimo okolju, kjer nastopamo. Rock Otočca nam je žal, ker ga ni več, a rojevajo se nove pobude in en delček tega pokriva tudi Pivo in cvetje. Imamo radi vsakršne odre, pomembno nam je le, da je mogoč neposreden stik z občinstvom," je še poudaril Pompe.

Jelen pa je opozoril, da je nekaj popolnoma običajnega, da se festivali pri nas poslavljajo in da prihajajo novi: "Letos imamo poleg Piva in cvetja nov festival Castle rock ob Kolpi, prav tako je kot že nekaj let festivalsko močno tolminsko področje, in še kar nekaj je lokalnih organizatorjev, ki se trudijo narediti Slovenijo rokersko obarvano."

V ospredju mlade in starejše skupine

Predvsem pa so organizatorji Piva in cvetja začeli loviti ravnovesje med že uveljavljenimi skupinami in novimi (četudi so te postavili letos na začetek programov po različnih odrih. "Mlade skupine so vedno magnet, saj ga ni človeka, ki si ne želi česa novega. No, zrele skupine poslušalcem lahko ponudijo zrelo glasbo in navežejo nase zveste poslušalce. Aktualnost glasbe je relativna, saj za tiste, ki poslušajo samo hite to pomeni, da nimajo svojih favoritov, če pa se nekomu priljubi določena glasba določene skupine, pa sama aktualnost izgubi pomen, oz. je zanj aktualna pač glasba te skupine," je pojasnil Pompe.

A vseeno - kot je pokazalo sinoči - so ljudje željni tistih "dobrih starih uspešnic", kot so v primeru Pande Sive ceste, Nepremagljivi, Ljubimec brez imena, Daleč stran ... "Naše uspešnice so magnet še danes zato, ker so očitno prepoznane kot kakovostne in si jih ljudje vedno znova zaželijo. Pri Pandi je problem samo v tem, da se pogosto težko zedinimo, katerih skladb ne bi igrali, saj se naš opus že vrti okrog sto avtorskih skladb in je od tega vsaj petina uspešnic," je poudaril Pompe.

"Motor" glasbenega dogajanja pa je vseeno ostal ob reki Savinji. In tam so ledino pred nadaljevanjem festivala orali Jackson, Dobermann in Šank rock. Organizatorji so si pred prihodom velenjskih rokerjev vzeli pravico, da so poskrbeli še za zaključek svoje marketinške kampanje, ki so jo letos vodili s pomočjo Nena Belana, Željka Joksimovića in Halida Bešlića - snemanje videospota na prizorišču. Premišljena tržna poteza, ki pa je sprožila vprašanje, kaj dobi obiskovalec od spremljanja tržnih podvigov, če zaradi tega čaka na nastop skupine, ki je prvi dan pod oder privabila največ ljudi, skoraj do petka.

Festivalsko vzdušje se nadaljuje

Omenimo še, da so letošnje posebnosti Sokoli, ki bodo nastopili prvič po 25 letih, The Dead Daisies, trenutno ena najbolj vročih festivalskih atrakcij ter Phil Campbell and The Bastard Sons, ki zvesto nadaljujejo tradicijo Motörheadov. In tudi letos je poudarek na etnografskem programu. Člani kulturnih društev na odru Laščan vsak dan predstavljajo eno od zgodovinskih podob kraja, vključno s čisto pravo poroko po starih šegah. V soboto ob 22. uri pa obiskovalce znova čaka multimedijska vodno-ognjena predstava Narava – vir čudovitih zgodb.

Na Pivu in cvetju pa se bodo ustavili tudi MRFY, KiNG FOO, Mi2, Stray Train, Hamo & Tribute 2 Love, Ina Shai, Klara Jazbec, Victoryji, Peter Grašo ... Didžejsko postavo pa bosta tvorila med drugim Tim Urbanya in Mike Vale.

Spodaj si lahko pogledate nekaj številk v zvezi z letošnjim festivalom in galerijo s prvega dne festivalskega dogajanja.

