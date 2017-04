Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Neposeljeni otoček bi moral biti prizorišče festivala Fyre Fest. Foto: You Tube Med nastopajočimi so bili poleg Blink-182 še Skepta, Major Lazer, Disclosure itd. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Plačali tisočake za festival v raju, ostali brez glasbe, hrane in vode

Festival za bogataše se je sprevrgel v nočno moro za bogataše

29. april 2017 ob 13:25

Los Angeles, Nassau - MMC RTV SLO

V petek so na zasebni otok na območju Exuma (Bahami) prispeli prvi imetniki vstopnic festivala Fyre Fest in ostali brez besed. Namesto luksuznega letovišča, kjer naj bi jih zabavali slavni glasbeniki, jih je namreč pričakalo gradbišče z nekaj napol postavljenimi šotori.

Fyre Fest so si organizatorji (med njimi tudi raper Ja Rule) zamislili kot elitni koncertni dogodek za malce premožnejše, ki želijo poslušati Blink-182 (ti so nastop zadnji trenutek odpovedali s pojasnilom, da jim prizorišče ne omogoča izvedbe takšnega nastopa, kot bi si želeli), se družiti s slavnimi zvezdnicami, kot so Bella Hadid, Kendall Jenner in Emily Ratajkowski, ter uživati v izbrani kulinariki in v čudoviti naravi Bahamov.

Zasoljene cene vstopnic

Festival naj bi bil nekakšna eksotična alternativa zvezdniški Coachelli, sta pred meseci pojasnjevala Ja Rule in njegov prijatelj, podjetnik Billy McFarland. Tudi cena vstopnice je bila seveda primerna oglaševanemu: vstopnica za štiri osebe je tako stala malo več kot 12.000 dolarjev, za eno VIP-vstopnico pa je bilo treba odšteti okroglih 10.000 dolarjev, piše Guardian.

Le kdo se ne bi družil z manekenkami?

Za potrebe promocije in organizacije festivala sta McFarland in Ja Rule ustanovila družbo Fyre Media, ki je že pred meseci plačala več mladim trendseterkam (Hadidovi, Ratajkowskijevi, Chanel Iman itd.), da so ga promovirale na svojih družbenih omrežjih. Poteza se je izkazala za zelo dobro, saj so mladi ameriški bogataši v pričakovanju trendovskega oddiha v "pomembni" družbi vstopnice praktično razgrabili.

A ko so prve skupine lastnikov vstopnic v petek s čarterji prispele na otok, jih je čakalo neljubo presenečenje: namesto obljubljenega luksuznega glampinga so organizatorji postavili nekaj velikih belih šotorov, namesto visoke kulinarične izkušnje so jih pričakali skromni predpripravljeni paketi nekaj rezin kruha, topljenega sira, šunke in nekaj listov zelene solate.

Brez elektrike, tekoče vode in obkroženi s tatinskimi domačini

Nesrečni obiskovalci so bili prikrajšani tudi za električne vtičnice, zato je njihovim prenosnim telefonom "grozila" koma - a na srečo so se vsaj nekateri obiskovalci opremili divjini primerno, tako da so lahko fotografije in posnetke z otoka prek družbenih omrežij pošiljali v svet in tako ljudi tam zunaj pravočasno opozorili na "prizore kot iz Iger lakote", kot je potožil eden izmed njih.

Spet drugi so poročali o nesramnih domačinih, ki niso pokazali nobenega razumevanja za njihovo stisko, in o domnevnih krajah ter ropih. Nekateri izmed obiskovalcev so želeli otok takoj zapustiti, a so medtem polete na otok in z njega že ustavili, kar je pomenilo, da so ostali za eno noč "ujeti" na letališču oz. otoku.

Bahamsko ministrstvo se opravičuje in poziva k vrnitvi v njihov raj

Pozneje se je v reševanje položaja vpletlo tudi bahamsko ministrstvo za turizem, ki se je vsem prizadetim globoko opravičilo, jim zagotovilo, da podoba Bahamov, kot so jo doživeli, še zdaleč ni prava, in jih povabili, naj otočje znova obiščejo. V sodelovanju z organizatorjem so nato vse, ki so na otoku obtičali "sestradani in brez vode ter elektrike", uspešno "rešili" in jih poslali nazaj v civilizacijo.

Ja Rule zagotavlja, da ni šlo za prevaro

Oglasila sta se tudi Ja Rule in McFarland. Prvi je na Twitterju zapisal, da ni šlo za prevaro ali kaj podobnega. "Ne vem, kako je vse skupaj šlo tako v napačno smer, ampak se trudim, da bi popravil stvari vsaj tako, da bodo ljudje dobili denar nazaj," je med drugim zapisal na Twitterju in dodal, da so očitno podcenjevali organizacijo tako velikega dogodka, saj jim očitno ni uspelo pravočasno urediti vsega. Ja Rule je ob tem prevzel odgovornost in se vsem, ki so kupili vstopnice, opravičil, obenem pa zagotovil, da nastali položaj ni njegova krivda.

McFarland pa je za revijo Rolling Stone v petek dejal, da je bil očitno "preveč ambiciozen" pri organizaciji dogodka: "Vsi skupaj smo bili malo naivni v prepričanju, da lahko že prvič storimo vse sami. Naslednje leto bomo brez dvoma začeli prej."

Izrazi podpore, pa tudi privoščljivost

Družbena omrežja so sicer ob izrazih podpore in sočutja nesrečnim kupcem vstopnic preplavili tudi privoščljivi komentarji (verjetno manj premožnih) uporabnikov spleta, ki si takšne zabave ne morejo privoščiti.

Spodaj si lahko ogledate napovednik za festival Fyre Fest, opravičilo bahamskega ministrstva za turizem in raperja Ja Rula ter nekaj objav obiskovalcev festivala.

Bahamas official statement on Fyre Festival #FyreFestival pic.twitter.com/NQo8AmXZlQ — The Bahamas (@VisitTheBahamas) April 28, 2017

Stuck at #fyrefestival trying to leave for the last 8 hours. barley any food or water or security or electricity pic.twitter.com/jHPMnJw5gx — Lamaan (@LamaanGallal) April 28, 2017

The dinner that @fyrefestival promised us was catered by Steven Starr is literally bread, cheese, and salad with dressing. #fyrefestival pic.twitter.com/I8d0UlSNbd — Tr3vor (@trev4president) April 28, 2017

T. K. B.