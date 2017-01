Plagiatorski ganski predsednik - "izposodil" si je besede Clintona in Busha

Nagovor je dvignil veliko prahu

8. januar 2017 ob 18:54

Accra - MMC RTV SLO

Inavguracijo novoizvoljenega ganskega predsednika je zaznamoval škandal, saj se je razkrilo, da je Nana Akufo-Addo uporabil delčke inavguracijskih nagovorov Billa Clintona in Georgea Busha.

V tradicionalnem ogrinjalu čez eno ramo je Akufo-Addo na slovesnosti zamahnil z zlatim mečem - simbolom ganskega predsedstva -, preden je nagovoril zbrane.

"Nimamo več izgovorov za revščino," je poudaril novi predsednik. "Znova moramo v javnem življenju vzpostaviti integriteto. Državni kovčki niso plen za stranko, ki zmaga na volitvah, ampak viri za socialni in gospodarski razvoj države," je dejal. Spomnil je na svoje obljube o podpori podjetnikom in privabljanju vlagateljev: "Z znižanjem davkov bomo znova zagnali naše gospodarstvo. Gana je znova odprta za poslovanje," je po poročanju STA-ja poudaril predsednik.

Malo George, malo Bill

Do sem vse lepo in prav, toda Akufo-Addo je povedal tudi nekaj globokih misli, za katere pa se je izkazalo, da niso zrasle na njegovem zelniku, poročajo ganski mediji.

"Prosim vas, da ste državljani: državljani, ne opazovalci; državljani, ne predmeti; odgovorni državljani, ki gradijo našo skupnost in narod. Dajmo delati, dokler delo ne bo opravljeno," je dejal. Močne besede, a nekoč ob podobni priložnosti že slišane - leta 2001 jih je namreč v svojem inavguracijskem nagovoru Američanom izrekel takrat novoizvoljeni predsednik ZDA George Bush mlajši.

Akufo-Addo pa še ni končal "izposojanja". "Čeprav so naši izzivi strahoviti, so take tudi naše moči. Ganci smo bili od nekdaj nemirni, iščoči, polni upanja. Danes moramo imeti pred očmi vizijo in voljo tistih, ki so bili tukaj pred nami," je svojemu narodu dejal njegov vodja. A to je že leta 1993 sporočil Bill Clinton sporočil, le da ne Gancem, pač pa Američanom.

Nigerijski predsednik javno okrivil svojega tekstopisca

Akufo-Addo pa ni edini afriški politik, ki so ga besede ameriških politikov tako navdušile, da jih je namenil tudi svojemu narodu. Nigerijski predsednik Muhammadu Buhari se je lani opravičil, ker je plagiral govor ameriškega predsednika Baracka Obame ob izvolitvi leta 2008.

Buhari oz. Buharijev "preveč zagreti" tekstopisec, kot ga je označil Buhari, si je iz Obamovega govora "izposodil" več delov, ki jih je nato nigerijski predsednik tako rekoč identične izrekel 8. septembra ob lansiranju svoje kampanje Sprememba se začenja z mano. Kampanja promovira nov koncept razmišljanja, da bi v Nigeriji izkoreninili široko razmahnjeno korupcijo.

Da gre pri govoru za plagiat, je v svoji kolumni za nigerijski časopis ThisDay opozorila novinarka Adeola Akinremi, ki je obsodila "moralno težavo plagiatorstva na dan, ko je gospod predsednik lansiral kampanjo, s katero zahteva poštenost in integriteto".

T. H.