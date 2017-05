Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na hladno ali toplo sadje tik pred zaužitjem nalijemo vaniljino kremo in položimo en ali dva otočka. Foto: arhiv oddaje Pregreha brez greha Avokadovo kremo nadevamo v servirne posodice in prelijemo s toplo čokolado (vegani lahko pripravijo enako s sojino smetano). Foto: arhiv oddaje Pregreha brez greha Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Plavajoči otočki z nektarinami in rabarbaro ter vaniljevo omako

Recepta iz oddaje Pregreha brez greha

28. maj 2017 ob 20:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za plavajoče otočke z nektarinami in rabarbaro ter vaniljevo omako: osem jajc, 0,5 litra mleka, 150 g sladkornega nadomestka (eritritol), vaniljev strok ...

... rabarbarino steblo, zrela nektarina, 50 gramov sladkornega nadomestka (eritritol), 0,2 decilitra limoninega soka.

Beljake in rumenjake ločimo, v kozici na zmernem ognju segrejemo mleko, beljake pa stepemo v čvrst sneg. Tik preden mleko doseže vrelišče, zmanjšamo ogenj na minimalno moč, s pomočjo žlice oblikujemo otočke in jih nežno polagamo na vrelo mleko. Po približno dveh minutah otočke previdno obrnemo s pomočjo dveh kuhalnic. Ves čas pazimo, da mleko ne zavre. Po nadaljnjih dveh minutah kuhanja otočke poberemo iz mleka in odložimo na hladen krožnik.



Mleko precedimo, mu dodamo ostrgan vaniljev strok, sladkorni nadomestek in rumenjake. Na zmernem ognju med neprestanim mešanjem skuhamo kremo. Ko se zgosti, takoj odstavimo z ognja in ponovno premešamo. Krema nikakor ne sme zavreti, da se ne sesiri. Prelijemo v hladno stekleno posodo in postavimo na hladno.



Nektarine in olupljeno rabarbaro narežemo na kocke ter segrejemo v ponvi skupaj s sladkornim nadomestkom. Ko se sladkorni nadomestek stopi, dodamo limonov sok. Takoj ko vse skupaj zavre, kozico odstavimo z ognja in sadni pripravek nadevamo v servirne posodice. Na hladno ali toplo sadje tik pred zaužitjem nalijemo vaniljevo kremo in položimo enega do dva otočka.

Avokadova krema s temno čokolado

Sestavine: dva zrela avokada, deciliter sladke ali sojine smetane, jušna žlica agavinega sirupa, sok limete, 50 gramov temne čokolade s 85 odstotki kakavovega masla, deciliter mleka brez laktoze ali sojinega mleka.

Čokolado stopimo na pari in z metlico za stepanje vmešamo mleko. Avokado olupimo in zmeljemo v sekljalniku skupaj z limetinim sokom, agavinim sirupom in smetano. Avokadovo kremo nadevamo v servirne posodice in prelijemo s toplo čokolado (vegani lahko pripravijo enako s sojino smetano).

K. K., Urška Dolinšek (Pregreha brez greha)