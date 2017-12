Plaz kritik zaradi "seksističnega" oglasa Care Delevingne

Na udaru luksuzna znamka Jimmy Choo

25. december 2017 ob 08:51

New York - MMC RTV SLO

V trenutnem ozračju, ko se na naslovnicah vsak dan pojavljajo obtožbe o spolnem nadlegovanju, je na val kritik naletel "netakten" oglas za čevlje dizajnerske znamke Jimmy Choo.

V oglasu je britanska manekenka Cara Delevingne oblečena v seksapilno, svetlikajočo se miniaturno oblekico in gležnjarje z visokimi petami, medtem ko se zvečer sprehaja po New Yorku, za njo pa žvižgajo moški in ji namenjajo seksistične komplimente.

Kritična javnost je nad oglasom vse prej kot navdušena, češ da poveličuje seksizem in spolne dovtipe, proti katerim se ženske, zlasti v Hollywoodu, v tem času tako zelo borijo.

Kritike letijo tudi nad Delevingnovo, ki na tovrstne oglase in podpihovanje mačistične kulture pristaja, pa čeprav 25-letna manekenka v samo produkcijo ni bila vpletena.

Delevingnova obtožila Weinsteina

Tudi Delevingnova je namreč ena od tistih zvezdnic, ki so se javno odzvale in obsodile vseprisotno spolno nadlegovanje žensk, ob tem pa je delila še svoje neprijetne izkušnje z zdaj že strmoglavljenim producentom Harveyjem Weinsteinom.

Kot je povedala Londončanka, ki se zadnje čase preizkuša tudi v filmskem svetu (Odred odpisanih, Valerian), jo je Weinstein v svoji hotelski sobi skušal prepričati, naj poljubi neko drugo žensko v njegovi sobi.

Prav zato je toliko več ljudi presenečenih, da se manekenka ni zavedala, kako zelo problematičen je oglas Jimmyja Chooja. Kot so izpostavljali na družbenih omrežjih, oglas utrjuje koncept žensk kot (lepih) objektov, hkrati pa izpostavljajo, da je avtorjem oglasa popolnoma spodletelo, saj da je sporna narava filmčka požela precej več pozornosti kot sami čevlji, ki jih nosi Cara.

Oglas so pri Jimmyju Chooju sicer objavili že 10. novembra, a se je šele zdaj znašel zares pod drobnogledom.

Trying to think of anything worse than faux-sashaying down a guy-lined street in too-high stupid-sparkly heels, a cheap-looking tiny dress, no bra and a bad wig. ... Well, actual rape. — Kyrie O'Connor (@KyrieMeMo) December 20, 2017

K. S.