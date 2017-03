Ples vrtnic: Beatrice že zunaj po porodu, Albert in Charlene pa doma?

19. marec 2017 ob 20:03,

zadnji poseg: 19. marec 2017 ob 20:17

Na monaškem Plesu vrtnic so bile poleg princese Caroline Hanovrske in njene hčere Charlotte oči uprte v Carolinino snaho Beatrice, ki je rodila pred manj kot tremi tedni.

31-letna Italijanka Beatrice, ki je poročena z 29-letnim Pierrom Casiraghijem, Carolininim mlajšim sinom, je 28. februarja rodila dečka, čigar ime še ni znano javnosti. Očitno gre za vzornega dojenčka, čigar mamica je po porodu okrevala hitro in se je lahko udeležila bleščečega dogodka, na katerem se je zbrala smetana iz Monaka in z evropskih dvorov.

Kot so opazili očividci, je bil Pierre do Beatrice izjemno zaščitniški, medtem ko sta kramljala z drugimi gosti, med katerimi je bil tudi kreativni vodja Chanela Karl Lagerfeld, ki že tradicionalno oblači monaške dvorne dame. Kot so pripomnili številni, Carolinina letošnja izbira toalete ni bila najbolj posrečena, čeprav je najverjetneje želela biti zvesta temi večera: dunajski secesiji.

Beatrice, prodorna novinarka

Pierre in Beatrice sta se spoznala med študijem v Milanu, potomka dinastije Borromeo - ta ima v lasti celo otočje, na katerem sta si nato s postavnim izbrancem modre krvi izmenjala zaobljube - je že v mladosti začela graditi novinarsko kariero, tako kot njena svakinja Charlotte, ki je tokrat namesto s spremljevalcem (z igralcem Gadom Elmalehom, s katerim imata triletnega sina Raphaela, se je razšla decembra 2013) na ples prišla s prijateljico Juliette Malliot.

Beatrice je ob neki priložnosti povedala, da si zaradi poklicnih ambicij ni želela pretirano hiteti z naraščajem, a ga je imela ves čas v mislih, saj prihaja iz velike družine: tako kot njen izbranec Pierre, ki ima poleg Charlotte še starejšega brata Andreo in mlajšo polsestro Alexandro, ki se je Carolini rodila v zakonu z drugim možem, princem Ernstom Augustom Hanovrskim. Njen prvi mož, Stefano Casiraghi, se je ponesrečil s čolnom, ko so bili otroci še majhni, star je bil komaj 30 let.

Zakaj ni bilo Alberta?

V oči vpijoča pa je bila odsotnost glave monaške knežje hiše, Alberta, ki skupaj s sestro Caroline predseduje dogodku, in njegove žene Charlene, čeprav so ju isti dan videli na turnirju v ragbiju v Monte Carlu. Da je manjkala Charlene, ki se zadnji dve leti posveča dvojčkoma Jaquesu in Gabrielli, niti ni presenetilo toliko kot to, da ni bilo Alberta.

Med gosti zabave v slogu dunajske secesije so bili tudi princ Sergej Karađorđević z ženo Eleonoro, pa princesa Deena Aljuhani Abdulaziz, urednica arabske izdaje revije Vogue, in številni "modrokrvneži" z vseh koncev Evrope. Skupno se je na dogodku zbralo okoli tisoč petičnežev, ki so za vstopnice odšteli po 800 evrov. Izkupiček gre, kot se spodobi, v dobrodelne namene Fundacije kneginje Grace - Ples vrtnic je namreč prvič priredila princesa Grace Monaška, slavna ameriška igralka Grace Kelly, ki se je poročila z monaškim knezom Rainierjem III. in mu rodila tri otroke: Caroline, Alberta in Stephanie. Umrla je v prometni nesreči, stara 52 let.

A. K.