Pljusk! Na "mokri ponedeljek" dekleta spet premočena od glave do peta.

Tradicionalne vodne bitke

2. april 2018 ob 16:54

Bukovina Szekler,Kazimierz Dolny - MMC RTV SLO

Čeprav je sijalo sonce, je bil velikonočni ponedeljek na vzhodu Evrope precej moker. V številnih mestih in vaseh so namreč uprizorili mokro bitko.

Z njo so katoličani in evangeličani zaznamovali starodavni krščanski običaj čiščenja, ki pride na vrsto po veliki noči, pravoslavni verniki pa bodo to praznovali čez teden dni.

Najbolj se zabavajo fantje na Madžarskem, saj se vrnejo v otroška leta, ko so lovili svoje sošolke in jim nagajali - to lahko počnejo tudi danes, namesto cukanja za lase pa cvilečim in hihitajočim vrstnicam na glavo zlijejo vedro vode.

Na Poljskem pa se v vodno bitko vključijo celo gasilci. Na trgu v mestecu Kazimierz Dolny pri Lublinu se domačini in turisti zberejo na osrednjem trgu, kamor se nato pripeljejo gasilska vozila in začnejo množico škropiti kar s pomočjo cevi.

Nekaj današnjih utrinkov si lahko ogledate tudi v priloženi fotogaleriji!

T. H., foto: EPA