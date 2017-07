Pnevmatika, ki se ne predre in ne potrebuje platišča

Michelin Vision concept

18. julij 2017 ob 08:45

Kanada - MMC RTV SLO

Michelin je predstavil koncept revolucionarne pnevmatike. Trenutno gre še za prototip, ki pa kaže, kaj nas čaka v prihodnosti.

Francozi so predstavili pnevmatiko, ki je ni mogoče predreti, ne zahteva polnjenja in vzdrževanja. Pnevmatika prihodnosti, ki jo razvijajo pri Michelinu, je tudi popolnoma razgradljiva, saj je izdelana iz strukture v obliki satovja iz poliuretana naravnega izvora. Pnevmatika tako zagotavlja 100-odstotno možnost recikliranja, izdelana pa je s tehniko tridimenzionalnega tiskanja.

Za vse letne čase in razmere

Koncept Vision concept, ki so ga predstavili pred nekaj tedni v Kanadi, tehta le 13 kilogramov. Gre za 19-palčno pnevmatiko, ki se lahko regenerira, oziroma jo je mogoče mogoče preoblikovati glede na različne potrebe. Če bomo morali denimo na pot v posebno zahtevnih zimskih razmerah, bo poseben stroj ustvaril dezen, ki bo za to najbolj primeren, ter ga nato preoblikoval v skladu z zahtevami naše običajne uporabe. Vse to se bo lahko zgodilo v razumno kratkem času, denimo medtem ko si privoščimo sladoled

S tridimenzionalnim tiskanjem ustvarjena pnevmatika je s pomočjo oblaka tudi povezana z uporabnikovimi napravami in s servisno mrežo, kar zagotavlja nadzor nad vsemi pomembnimi podatki. Gre torej za izjemno pametno “gumo”, ki se zna spreminjati in celo sporoča podatke o svojem zdravstvenem stanju.

Ni edini

Michelin pa ni edini, ki snuje pametne pnevmatike. Goodyear je na letošnjem avtomobilskem salonu v Ženevi predstavil drugo generacijo pametne pnevmatike eagle 360 urban. Prva je imela obliko možganov, spoznali pa smo jo na lanskem ženevskem avtomobilskem salonu.

Novi pnevmatiki so dodali umetno inteligenco z zmožnostjo zaznavanja, odločanja, preoblikovanja in interaktivnosti.

Umetna inteligenca pnevmatiki omogoča zaznavanje ceste in bližnjo okolico. Obenem lahko preverja svoje stanje ter s pomočjo nevronske mreže, programirane z algoritmi globinskega učenja, obdeluje zbrane informacije, sprejema odločitve in se hkrati uči ter optimizira svoje prihodnje odzive. Poleg tega se lahko preoblikuje z uporabo lastne, spremenljive tekalne plasti ter vmesnika med pnevmatiko in vozilom, obenem pa v primeru poškodbe lahko poskrbi za t. i. samozdravljenje.

Tudi Goodyearovi pnevmatiki umetna inteligenca omogoča komunikacijo z drugimi vozili in vsemi elementi, ki sestavljajo spletne stvari, ter posredovanje zbranih informacij.

Martin Macarol