Po 10 letih se vrača Avtomobilski salon Slovenije

Na avtomobilskem salonu tudi tehnološki paviljon v organizaciji oddaje Avtomobilnost

13. januar 2017 ob 18:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po 10 letih se v Slovenijo vrača avtomobilskih salon. Največja sejemska prireditev s področja avtomobilizma pri nas bo potekala na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču od 27. marca do 2. aprila. Ob razstavi aktualnih modelov znamk, ki so na voljo pri nas, se bo odvijal tudi zelo pester spremljevalni program, ki ga bo ustvarjala tudi ekipa Avtomobilnosti.

Prodaja avtomobilov v Sloveniji raste že dve leti, ljudje pa si želijo kakovostne predstavitve novih avtomobilov. Organizatorji so se za salon odločili opogumljeni tudi z odličnimi rezultati zagrebškega salona, ki je lani zabeležil kar 100.000 obiskovalcev. Na slovenskem salonu, ki se bo odvijal na 12.000 kvadratnih metrih razstavnih površin, pričakujejo od 80.000 do 100.000 obiskovalcev. Marjan Murn, predsednik Sekcije za osebna motorna vozila, je poudaril, da so se v Sekciji odločili, da bo salon potekal v Ljubljani in sicer vsako drugo leto.

Obsejemski program s tehnološkim pavilijonom

Ker gre za salon, ki bo potekal takoj po mednarodnem avtomobilskem salonu v Ženevi, na njem ne bo premiernih predstavitev modelov. Zato organizatorji z razstavljalci in partnerji pripravljajo zanimiv obsejemski program, na katerem bodo lahko obiskovalci doživeli avtomobile ter jih bolje spoznali tudi s tehnične plati.

Tu velja omeniti zlasti tehnološki paviljon, ki ga bo oblikovala ekipa oddaje Avtomobilnost RTV SLO kot medijski sponzor dogodka: Organizirali bomo tudi vodene oglede po salonu, na katerih bo avtomobilski-kustos prijavljenim obiskovalcem v praksi opisal in prikazal značilnosti posameznih avtomobilov, od uporabnostnih vidikov do multimedijskih vmesnikov in podobnih novotarij.

Prav tako bodo potekale strokovne razprave z različnih področij avtomobilizma in mobilnosti, kjer bodo strokovnjaki predstavili svoja razmišljanja, med drugim o novih trendih na področju električnih polnilnih postaj, o novih ukrepih s področja prometne varnosti kot tudi oblikovanja nove dobe sobivanja avtomobila in človeka v velikih urbanih okoljih.

Andrej Brglez pravi, da so se za to odločili, ker Slovence avtomobilizem zanima, meni da smo tehnično zvedava nacija in se o novostih in različnih novih tehničnih rešitvah pred nakupom radi pozanimamo in jih pobližje spoznamo. Prodajne številke kažejo, da je dozorel čas tudi za tak dogodek.

Borut Fakin