Po 17 letih konec zakona za Bena Stillerja

Par ima dva otroka

27. maj 2017 ob 10:08

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnik filmov o modni ikoni Dareku Zoolanderju Ben Stiller se po 17 letih zakonskega življenja ločuje od svoje soproge Christine Taylor. Pred poroko sta se sestajala slabo leto dni.

"Z veliko ljubeznijo in spoštovanjem drug do drugega sva se po 18 letih, ki sva jih preživela skupaj, odločila, da se ločiva," sta po poročanju časopisa Washington Post zapisala Stiller in Taylorjeva v skupni izjavi za javnost in dodala: "Najina prioriteta je, da še naprej skrbiva za vzgojo svojih otrok kot predana starša in najbližja prijatelja. Prijazno prosiva medije, da v tem času spoštujejo najino zasebnost."

Hollywoodski zvezdnik in igralka, ki se je med drugim pojavila v filmu o ikonični fikcijski družini Bradyjevi, sta se spoznala aprila 1999, ko je Stiller pisal scenarij za film, v katerem bi morala nastopiti Taylorjeva. Sedem mesecev za tem pa sta se zaročila in leta 2000 tudi poročila. Stiller je Taylorjevo zaprosil med snemanjem filma Njeni tastari. In kot je leta 2013 povedal za revijo Parade, je umetnost posnemala življenje, ko ji je postavil usodno vprašanje.

"Njenega očeta sem najprej prosil za dovoljenje ... In bilo je kot v filmu Njeni tastari, ker je bil Christinin oče zastrašujoč lastnik službe za varovanje. Danes sva dobra prijatelja, toda takrat sem ga v kleti prosil, če se lahko poročim z njegovo hčerko," je priznal Stiller. In zakaj klet? "Poskušal je najti prostor, v katerem bi lahko na skrivaj vprašal mojega očeta, če me lahko zaprosi za roko," je leta 2008 povedala Taylorjeva za revijo New York. Par ima skupaj 15-letno hčerko Emmo in 11-letnega sina Quinlana.

K. K.