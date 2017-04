Po 20 letih bodo skušali oživiti tudi serijo Roseanne

Roseanne so predvajali med letoma 1988 in 1997

29. april 2017 ob 10:36

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Po 20 letih se bodo morda na male zaslone vrnili še eni stari znanci iz 90. let - potekajo namreč intenzivni pogovori o oživitvi serije Roseanne.

Serija, ki so jo predvajali med letoma 1988 in 1997 in ki je prikazovala življenje ameriškega delavskega razreda, je med zvezde izstrelila komika Roseanne Barr in Johna Goodmana, ki naj bi, kot poročanje Varietyja in spletne strani Deadline povzema Reuters, že potrdila sodelovanje pri snemanju.

Kdaj in kje bi bilo nadaljevanje serije, ki so jo pred desetletji kritiki hvalili zaradi njene realistične upodobitve življenja delavskega razreda, predvajano, zdaj še ni jasno, saj naj bi producenti še iskali televizijsko mrežo oz. spletnega ponudnika, ki bi bil pripravljen za serijo odšteti največ. Pri snemanju naj bi poleg Roseanne Barr, ki je v seriji igrala mamo Roseanne Conner, in Goodmana, ki je upodabljal očeta Dana, sodelovala tudi Sara Gilbert, ki je igrala mlajšo hčerko Darlene.

Ali bodo pri snemanju sodelovali tudi Laurie Metcalf, ki se je gledalci spomnijo v vlogi Roseannine sestre, ali Sarah Chalke, ki je v zadnjih sezonah upodabljala starejšo sestro Becky, ter drugi člani družine, za zdaj še ni znano.

V zadnjih letih smo priča trendu oživljanja serij iz 80. in 90. letih - po pred kratkim predvajanih nadaljevanjih serij Midve z mamo (Gilmore Girls) in Polna hiša (Full House) se prihodnje leto vračata še Will in Grace ter kultna serija Twin Peaks.

T. K. B.