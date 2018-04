Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Leila Sherwood se je znašla na časopisnih straneh pred 40 leti, ko je ukradla poljub princu Charlesu. Foto: Reuters Dodaj v

Po 40 letih snidenje princa Charlesa in Avstralke, ki mu je ukradla poljub

9. april 2018 ob 21:50

Britanski princ Charles je s prihodom v Avstralijo navdušil številne kraljeve privržence, najbolj pa je bila njegovega obiska vesela Leila Sherwood.

Danes 54-letna gospa je princa srečala drugič v življenju, prvo srečanje se je zgodilo pred 40 leti. Takrat je Leila štela 14 let in tisti dogodek, ki se je zgodil na letališču Cairns, si bo zapomnila za vse življenje, tudi s pomočjo medijev.

Leila je namreč pristala na časopisnih straneh, ko je princu ukradla poljub. "Ne vem, kaj bom naredila. 40 let je minilo in zdaj jih imam 54. Bila sem najstnica in poljubila sem ga, poljubila sem ga na lice, dovolil mi je," je povedala Leila pred ponovnim snidenjem. Leila je princa čakala in dočakala pred anglikansko cerkvijo v Cairnsu, pokazala pa mu je časopisni odrezek izpred 40 let. "Držal me je za roko in rekel mi je 'blagoslovljena bodi' - nisem mu hotela izpustiti roke."

Princa je pred cerkvijo pričakala tudi Elizabeth Kulla Kulla, ki je dobila ime po Charlesovi mami, kraljici Elizabeti II. Ko jo je princ prijel za roko, se avstralska Elizabeth ni mogla zadržati, stekle so ji solze.

Charles bo enotedensko turnejo po Avstraliji sklenil v torek, na njej je obiskal gozd Daintree Rainforest v Queenslandu, srečal se je z aborigini, odprl pa je tudi igre britanske skupnosti narodov Commonwealth ...

