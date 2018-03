Po 80 letih rešen misterij Amelie Earhart? Najdene kosti naj bi bile pilotkine.

Rezultati novih analiz

9. marec 2018 ob 18:00

Washington - MMC RTV SLO, STA

Kosti, ki so jih leta 1940 našli na odročnem otoku v Tihem oceanu, pripadajo ameriški pionirki letalstva Amelii Earhart, ki je izginila leta 1937, je pokazala nova sodnomedicinska analiza univerze v Tennesseeju.

Sprva so mislili, da gre pri ostankih kosti na otoku Nikumaroro za del moškega okostja. Nato so se kosti izgubile, pred kratkim pa so strokovnjaki znova preučili analize izpred tričetrt stoletja.

"Kosti z Nikumarora bi lahko pripadale le Amelii Earhart," je v poročilu poudaril profesor antropologije Richard Jantz, ki je za preučevanje uporabil poseben računalniški program.

Dodal je, da se kosti "z njo 99-odstotno ujemajo in se ne ujemajo z večino drugih ljudi", zato je še najbolj prepričljiva razlaga, da gre za njene kosti, prejšnje ugotovitve, da gre za moške kosti, pa je odpravil z besedami, da je bila forenzična osteologija takrat še v povojih.

Prva preletela Atlantski ocean

Amelia Earhart se je rodila leta 1897 v Kansasu, v zgodovino pa se je zapisala leta 1932 kot prva pilotka, ki je sama preletela Atlantski ocean. S kopilotom Fredom Noonanom je izginila leta 1937 med poskusom poleta okoli Zemlje, in to prav v bližini Nikumarora.

Ameriške oblasti so po njenem izginotju sprožile obsežno iskalno akcijo, ki pa so jo po dveh tednih neuspešnega iskanja končale.

Kosti, čevelj in liker

Izginotje 39-letne pionirke letalstva in borke za pravice žensk, ki je bila v času izginotja najslavnejša ženska na svetu, je sprožilo številne teorije zarote. Po eni izmed njih je Earhartova uprizorila lastno smrt, da se je lahko umaknila iz javnosti, po drugi so jo prijeli in ubili Japonci, medtem ko je vohunila za ameriško vlado.

Britanska odprava, ki je leta 1940 raziskovala otok Nikumaroro, je takrat našla človeško lobanjo, ženski čevelj, orodje, ki naj bi ga uporabljal Noonan in steklenico zeliščnega likerja Benedictine, ki ga je Earhartova vedno nosila s seboj.

Ker je Jantz ugotovitve objavil ravno na 8. marec, velja spomniti, kako zelo moderna je bila Earhartova za svoje čase - s svojim publicistom Georgeem Putnamom se je poročila, potem ko jo je šestkrat neuspešno zaprosil za roko, ko pa je končno privolila, ga je obvestila, da ne misli prevzeti njegovega priimka in da bo šlo pri zakonu za "enakopravno partnerstvo".

"Hočem, da razumeš, da te ne mislim siliti h kakršnemu koli srednjeveškemu kodeksu zvestobe, kot tudi ne mislim biti z enakim kodeksom sama privezana nate," je Earhartova v pismu na dan poroke obvestila svojega zaročenca. Poročila sta se leta 1931, otrok pa nista imela.

K. S.