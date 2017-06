Po Barbie še "resnični" Ken: od hipsterja do "očka s trebuščkom"

Svet se spreminja, z njim pa tudi lutke

21. junij 2017 ob 12:14

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Ne le Barbie, tudi njen dolgoletni fant Ken je dobil novo podobo, no, več podob: kmalu si bo mogoče omisliti takšnega s figo, kitkami ali celo z nekaj odvečnimi kilogrami.

Izdelovalec Mattel je oznanil 15 novih Kenov s sedmimi različnimi odtenki kože, devetimi različnimi pričeskami in tremi oblikami postave, tudi malce "širšo". S tem sledijo spremembam pri oblikah postav "barbike", ki je lani dobila drobno, visoko in polnejšo različico, s čimer so pri kalifornijskem podjetju po lastnih besedah želeli ponuditi ogledalo spreminjajočemu se svetu.

Zdaj je svoji dolgoletni partnerki - skupaj sta, s prekinitvijo (leta 2004 so pri Mattelu oznanili konec njunega ljubezenskega razmerja z Barbie, a sta se na valentinovo leta 2011 spet pojavila skupaj) že 56 let! - sledil še Ken, ki naj bi po besedah Lise McKnight, vodje znamke Barbie, deklicam omogočil, da bodo njegovo vlogo prikrojile tisti, ki so si jo zanj zamislile v Barbiejinem svetu.

Ken je "zaživel" leta 1961 v podobi Barbijinega izklesanega modrookega (več kot) prijatelja, leta 1981 se je svetlolascu na trgu pridružil temnopolti Ken, leta 1993 pa "magični" Ken z uhančkom, ki je med gejevsko populacijo postal prava uspešnica.

Prodaja lutk Barbie sicer že leta upada, saj se dekleta po svetu, tako kot njihovi vrstniki moškega spola, vse raje igrajo z elektronskimi pripomočki in lutkami drugih proizvajalcev.

A. K.