Po Bradu svojo dušo prvič razgalila še Angelina: "Stvari so postale slabe"

Veliki intervju za Vanity Fair

26. julij 2017

Potem, ko je sredi umazane ločitve Brad Pitt svoje ime skušal oprati z izjemno introspektivnim (in malce bizarnim) intervjujem za majsko številko GQ-ja, je novinarjev v svojo novo domovanje spustila še Angelina Jolie.

Za razliko od svojega odtujenega soproga je bila oskarjevka v velikem intervjuju za Vanity Fair, prvem po presenetljivem razpadu zveze septembra lani, precej bolj zadržana in pazljiva z besedami. Tako o samem koncu 12-letne zveze kaj dosti več kot tisti skrbno naučeni stavek, ki ga je v preteklih mesecih že nekajkrat izrekla, ni razkrila.

"Misliva na dobrobit eden drugega in za dobrobit najine družine in oba se trudiva za isti cilj," odgovarja 42-letna igralka in režiserka na vprašanja o poteku ločitve. Zareče se ji samo, ko pove, da so do poletja lani "stvari postale slabe", a se takoj popravi: "Nisem želela uporabiti te besede ... Stvari so postale težavne."

In če je 53-letni Pitt v svojem intervjuju zvenel že skoraj pretirano skesan in praktično vso krivdo za razpad zakona preložil nase, skupaj z razgaljanjem duše o svojem psihičnem stanju in prekomernim pitjem, se zdi novinarski nastop Joliejeve precej bolj piarovsko zloščen in nikdar zares ne skrene s teh okvirov.

Joliejeva kot aktivistka, Joliejeva kot mati samohranilka na novi poti, Joliejeva kot režiserka družbeno in politično pomembnega dokumentarca, Joliejeva kot ženska, ki ima vse vajeti v rokah.

Glamurozni portreti igralke

Fotoportreti, ki pospremljajo intervju, so glamurozni in poudarjajo hladno lepoto samozavestne igralke v slogu div iz zlate dobe Hollywooda. Tudi v tem oziru je Angelinin portret diametralno nasproten Bradovemu, za katerega je igralec pristal na precej čudaške fotografije, na katerih pozira kot nebogljena ptica, ki jo je nekdo ravno vrgel na peščine narodnega parka White Sands.

Joliejeva intervju izkorišča predvsem za promocijo svojega najnovejšega režiserskega izdelka, Netflixovega dokumentarnega filma First They Killed My Father o krvavih pokolih Rdečih Kmerov v Kambodži - projekt, ki je igralki še posebej pomemben, saj je na Kambodžo vezana tako prek svojih dobrodelnih projektov kot tudi prek sina Maddoxa - tistega najstarejšega posvojenca, katerega spopad s Pittom na letalu septembra lani je sprožil ločitev zvezdniškega para. Danes 15-letnega Maddoxa je Joliejeva angažirala kot producenta filma.

Ponovno navezala stike z očetom

Igralka v pogovoru z novinarko Evgenio Perez govori veliko o svojih otrocih, o svoji pokojni mami Marcheline Bertrand in o očetu Jonu Voightu, s katerim sta po letih sprtosti zdaj končno začela ponovno govoriti. Bertrandova in Voight sta se razšla zaradi njegovega varanja, kar mu Joliejeva ni nikdar odpustila.

"Ko sem odraščala me je zelo skrbelo za mojo mamo. Nočem, da bi moje otroke skrbelo zame. Mislim, da je zelo pomembno, da jokaš pod prho in ne pred njimi. Morajo vedeti, da bo vse v redu, tudi, ko sam nisi prepričan, ali bo res," je povedala.

Čeprav Pitta v pogovoru skorajda ni omenjala, pa je zanikala, da je k razhodu doprinesel njun življenjski slog nenehnega potovanja po svetu. Mnogi mediji so namreč pisali, da Pittu ni bilo po godu Angelinino nenehno "vlačenje" šestih otrok po vseh koncih sveta, vključno z vojnimi območji, pri čemer otroci niso bili deležni klasičnega šolanja in discipline. "Naš življenjski slog ni bil na noben način negativen," vztraja. "To ni bila težava. To je in bo ostala ena najlepših priložnosti, ki jih lahko dava najinim otrokom. To je šest zelo odločnih, pozornih, razgledanih posameznikov. Zelo sem ponosna na njih."

Nova vila za novo življenje

Zdaj igralka začenja z otroki novo poglavje v pravkar kupljeni 25 milijonov dragi vili, ki je bila nekoč v lasti slovitega hollywoodskega režiserja Cecila B. DeMilla. "Za nami so težki časi in komaj zdaj prihajamo malo na površje po zrak. Ta hiša je velik skok naprej za nas in vsi se trudimo po najboljših močeh, da bi zacelili našo družino. Otroci so bili zelo pogumni. Vsi po malem celimo rane od dogodkov, ki so pripeljali do ločitve ... ne celijo si ran od ločitve. Celijo si rane od .... življenja, stvari v življenju," razlaga enigmatično.

Potrdi tudi, da sta z očetom zakopala bojno sekiro. "Zelo lepo razume, da otroci v tem času potrebujejo dedka. Sinoči sem morala na terapijo, on pa je ostal z njimi. Nekako že pozna pravilo: Ne pusti, da te izigravajo. Samo bodi kul dedek, ki je ustvarjalen, je z njimi, jim pripoveduje pravljice in jim bere knjige."

Od igralke do gospodinje

Obveznosti, povezane z dokumentarnim filmom o Kambodži, so za Joliejevo trenutno edine, kar se tiče dela, sicer pa si je vzela premor od Hollywooda (ne pa tudi dobrodelnih angažmajev, saj je bila prejšnji mesec v Keniji). Med drugim obiskuje na prošnjo otrok na kuharski tečaj.

"Kar se tiče vsakodnevnih obveznosti, so stvari kaotične - organiziranje igralnih uric, obiski pri zdravnikih, pakiranje in razpakiranje, organiziranje obrokov ... Devet mesecev se že trudim, da bi bila dobra gospodinja, čistim za psom, pomivam posodo in berem pravljice za lahko noč. In pri vsem tem postajam že zelo dobra. Trenutno so moje misli usmerjene samo v to, da pripravim dober zajtrk in vzdržujem hišo. To je moja strast. Ko grem zvečer spat, se vprašam: Sem se kot mama dobro odrezala ali samo povprečno?"

