Po Ciari je prišla še Gwen - Revlon si je izbral nov zvezdniški obraz

Znamko zdaj predstavljata dve lepotici

2. januar 2017 ob 18:04

New York - MMC RTV SLO

Nekdanja pevka skupine No Doubt je z novim letom podpisala pogodbo z ameriškim kozmetičnim velikanom Revlonom, ki je sicer oktobra za svojo ambasadorko oklical glasbenico Ciaro.

"Leto 2017 začenjamo z veliko ljubezni - in oznanilom, ki ga ne smete zamuditi. #RevlonXGwen #IzberiLjubezen," so tvitnili pri Revlonu in poleg prilepili video, v katerem so razkrili, kaj želijo sporočiti javnosti.

Ta prikaže slavno pevko v zakulisju snemanja, ki najprej zaželi srečno novo leto, nato pa v kamero pove: "Ok, to je novica. Jaz, Gwen Stefani, sem najnovejša svetovna ambasadorka Revlona," sporoči plavolasa zvezdnica, ki nosi živordečo čipkasto obleko in šminko v enakem odtenku, močno poudarjene trepalnice in lak za nohte temnorjave barve.

Ime dobila po Revlonovi dišavi

Pred komaj dvema mesecema so sicer iz omenjene kozmetične hiše, ki sta jo v preteklosti že predstavljali tudi Halle Berry in Olivia Wilde, sporočili, da so za svojo ambasadorko izbrali pevko Ciaro.

V intervjuju po imenovanju je zvezdnica dejala, da ima to partnerstvo popolni smisel, saj je konec konec dobila ime po Revlonovi dišavi iz leta 1974. Njeni starši so se dolgo odločali, kako bi dali ime svoji hčerki, najvišje je kotirala Bianca. Nato pa je oče mami za darilo kupil parfum Ciara, katerega vonj je bil materi tako všeč, da je tako poimenovala tudi svoje dekletce.

Združene moči

Modni poznavalci že ugibajo, da pri Revlonu pripravljajo megalomanski projekt, pri katerem bosta moči združila oba zvezdniška obraza.

Za Gwen to sicer ni prva kozmetična hiša, s katero je sklenila sodelovanje - v preteklosti je z Urban Decay izdala lastno linijo ličil.

T. H.