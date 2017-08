Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Podobne lobanje kot Lemmysuchus imajo tudi krokodili, ki danes živijo v slani vodi, s katerimi pa Lemmyjev krokodil ni neposredno povezan. Foto: EPA Lemmy, verižni kadilec, ki se je bahal, da spije steklenico viskija dnevno in da je spal z več kot 1.000 ženskami, je umrl decembra 2015 v Los Angelesu za posledicami agresivne oblike raka, ki so mu ga diagnosticirali šele nekaj dni pred smrtjo. Star je bil 70 let. Foto: EPA Sorodne novice Posthumno bo "zarohnel" Lemmy v soloizvedbi Umrl je železni "kancler" heavy metala Lemmy Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po divjem Lemmyju dali ime "enemu najbolj odurnih bitij na Zemlji"

Železni kancler heavy metala je umrl predlani

9. avgust 2017 ob 17:46

London - MMC RTV SLO, STA

Londonski znanstveniki so uslišali prošnjo užaloščene kustosinje in izumrlo vrsto krokodila poimenovali po pokojnem pevcu skupine Motörhead Ianu Lemmyju Kilmistru.

Lemmysuchus, kar v latinščini pomeni Lemmyjev krokodil, ki je v obdobju jure živel v morju, je bil dolg približno 5,8 metra.

Njegova lobanja je bila dolga več kot meter. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP imajo podobne lobanje krokodili, ki danes živijo v slani vodi, s katerimi pa Lemmyjev krokodil ni neposredno povezan.

"Bil je domnevno eden največjih plenilcev svojega časa. Njegovi zobje so bili dolgi in topi, odlični za drobljenje plena, denimo morskih želv," pojasnjujejo znanstveniki iz londonskega prirodoslovnega muzeja.

Fosilne ostanke Lemmyjevega krokodila so na začetku 20. stoletja izkopali v mestu Peterborough v Veliki Britaniji. Pred kratkim so jih znova proučili in ugotovili, da je bil krokodil napačno uvrščen v isto skupino z drugimi v morju živečimi krokodili s tega prostora.

Nazdravil bi mu tudi Lemmy

"Ker je torej pripadal drugi skupini, je potreboval novo znanstveno ime," so zapisali v muzeju in dodali: "Kustosinja muzeja Lorna Steel, ki še danes žaluje za izgubo v svojem najljubšem bendu, je predlagala, da se ga poimenuje po njenem glasbenem junaku."

"Čeprav je Lemmy umrl konec leta 2015, verjamemo, da bi nazdravil Lemmysuchusu, enemu najbolj odurnih morskih bitij, kar jih je kadar koli naseljevalo planet Zemlja," besede kustosinje povzema AFP.

Lemmy, verižni kadilec, ki se je bahal, da spije steklenico viskija dnevno in da je spal z več kot 1.000 ženskami, je umrl decembra 2015 v Los Angelesu za posledicami agresivne oblike raka, ki so mu ga diagnosticirali šele nekaj dni pred smrtjo. Star je bil 70 let.

Skupino je ustanovil leta 1975. Veljal je za začetnika heavy metala, čeprav je vselej trdil, da so Motörhead rokerska skupina. Basist in pevec se bo za vedno zapisal v zgodovino po uspešnicah, kot so Ace of Spades, Overkill, No Sleep 'Til Hammersmith ...

T. H.