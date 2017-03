Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Katy Perry in Orlando Bloom na podelitvi oskarjev. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po dobrem letu konec razmerja med Katy Perry in Orlando Bloomom

Konec še ene ljubezni

1. marec 2017 ob 11:56

Los Angeles - MMC RTV SLO

Potem ko sta se na Oskarjih pojavila ločeno, sta hollywoodski igralec Orlando Bloom in slavna pevka Katy Perry potrdila, da nista več v zvezi.

Kot sta zapisala v skupni izjavi, da bi se izognila nadaljnjim govoricam, potrjujeta, da sta si vzela ljubeč in spoštujoč premor v zvezi. Iz izjave je mogoče razbrati, da se bosta morebiti v prihodnje spet zbližala.

V zvezi sta zdržala nekaj več kot eno leto. Ljubezen je vzniknila decembra 2015, usodno je bilo srečanje na podelitvi zlatih globusov. Od takrat sta bila nerazdružljiva, avgusta lani pa se je pisalo celo o tem, da razmišljata o zaroki in ustvarjanju družine.

Kot kaže, je na konec zveze vplival tudi natrpan urnik obeh. Bloom ima poleg snemanja filmov številne obveznosti kot Unicefov ambasador, pred kratkim se je vrnil iz Nigra. Perryjeva pa je zasedena s koncerti in promocijo najnovejšega singla Chained to the Rythm - najprej ga je predstavila na podelitvi grammyjev, nato pa še na podelitvi britanskih glasbenih nagrad brit.

Orlando Bloom je bil tri leta poročen z manekenko Mirando Kerr, z njo ima šestletnega sina Flynna. Perryjeva je bila nekaj let v zvezi z glasbenikom Johnom Mayerjem.

