Po Evroviziji: debele solze Bolgara, gola zadnjica in šok iz Izraela

Odzivi na evrovizijski finale v Kijevu

14. maj 2017 ob 17:16

Kijev - MMC RTV SLO

Vse oči so bile po koncu 62. izbora za pesem Evrovizije usmerjene v 28-letnega Salvadorja Sobrala. A ob slavju Portugalca je bilo - kot vsako leto - precej razočaranja.

Tudi letos se je nadaljevalo prepevanje v angleškem jeziku, a to je bila voda na mlin tistim, ki so se držali maternih jezikov. Zmaga je šla suvereno v roke Portugalca Sobrala, ki je pel v materinščini, Italijani so s Francescom Gabbanijem pristali na visokem šestem mestu (čeprav so pričakovali zmago), Madžari so končali na osmem mestu, Francozi na 12. mestu in Belorusi na 17. mestu. Za ljubitelje statistike: 83 odstotkov pesmi je bilo na letošnjem izboru odpetih v angleškem jeziku - kar je največji odstotek do zdaj.



"Upam, da bo moja zmaga prinesla kakšno spremembo v samem tekmovanju in tudi v popglasbi," je na tiskovni konferenci po zmagi o željah za prihodnost evrovizijskega izbora dejal Sobral in dodal: "Če lahko s tem prinesem še kakšno spremembo v popglasbo in svet na splošno, bom več kot zadovoljen. Zdi se mi, da zadnje čase preveč poslušamo glasbo, ki jo v nas vržejo radijske postaje."

Ko je Sobral že zmagoslavno odgovarjal na vprašanja novinarjev, pa je pred sedmo silo stopil tudi drugouvrščeni Kristian Kostov. Svoj pogovor za lokalno bolgarsko televizijsko postajo TMSAND ITV je začel razigran, mahajoč z zastavo, toda kmalu po začetku pogovora je planil v jok in se začel opravičevati svoji državi (za drugo mesto - najvišjo uvrstitev Bolgarije v zgodovini nastopov na Evroviziji). "Zelo mi je žal, da nisem zmage prinesel v Bolgarijo - brez zamere, Salvador," se je opravičeval mladenič in nadaljeval: "Res je, da smo imeli najboljšo predstavo. Mi nismo mali, Bolgarija ni mala, mi smo zmagovalci."

Razočarana je tudi Italija. Vse stavnice so kazale, da se bo Evrovizija preselila k sosedom. "Razočaranje je tu. In je veliko," so zapisali na La Repubblici. A bes italijanskih oboževalcev je usmerjen v britanski BBC, ki si je na svojem uradnem Twitterjevem profilu med prenosom privoščil zapis (ki so ga pozneje izbrisali): "Pojdite domov, Italija. Pijani ste (o, bog, upamo, da ste pijani)."

Po nastopu je pravi spletni fenomen postal hrvaški predstavnik Jacques Houdek zaradi "dueta s samim seboj", so zapisali na Independentu. Na spletu so se pojavili "memi", kjer Houdek poje serenado svoji veliki podobi na videozaslonu za njim.

Hrvati razočarani nad sosedi

Houdek je Hrvaški sicer pripel 13. mesto v velikem finalu, a apetiti sosedov so bili višji. 36-letnik, ki je bil po nastopu v izjavah zelo zadovoljen, ni zadovoljil pričakovanj strokovnih žirij. Z izjemo črnogorske strokovne žirije, ki mu je podelila pet točk, mu ni prav nobena žirija z območja nekdanje skupne države podelila točk.

Drugačnega mnenja so bili gledalci in poslušalci. Slovenci in Črnogorci so Houdeku poklonili največ, 12 točk. Iz Makedonije je prejel deset, Albanije sedem in Srbije pet točk. Nad glasovanjem Srbov je bila najbolj razočarana nekdanja evrovizijska zmagovalka Marija Šerifović, ki se je oglasila na Twitterju z zapisom: "E, moja Srbija. J*** *** *** *****! Lahko vas je sram."

"Polomija" Nemcev

Izbor so znova sklonjenih glav zapustili Nemci, ki vse od Lene in Romana Loba (med letoma 2010 in 2012) ne najdejo pravega recepta, da se vrnejo v prvo polovico finalistov. Letos jih je zgolj za eno točko rešila Španija. In tako se je Nemčija izognila neslavnemu zadnjemu mestu še tretje leto zapored. Nemci so letos položili upe na Levino, toda evrovizijski oboževalci so na družbenih omrežjih kmalu po nastopu prepoznali neverjetno podobnost njene pesmi Perfect Life z uspešnico Davida Guetta in Sie Titanium. Nemški mediji so rezultat 26-letne pevke, ki je po razglasitvi rezultatov v zeleni sobi točila solze, že razglasili za "polomijo".

A težji dan po finalu je čakal Španca Manela Navarra. Španci so bili že po nacionalnem izboru nezadovoljni s tem, da bodo na Evrovizijo v Kijev poslali Navara s pesmijo Do It For Your Lover, saj je tja potoval predvsem po zaslugi glasov žirije. Gledalci in poslušalci so na prvo mesto postavili njegovo sotekmovalko Mirelo. Na koncu Španci niso prejeli prav nobene točke od žirije, rešili so jih zgolj telefonski glasovi (pet točk so prejeli iz Portugalske).

Otočani nad glasovalni stroj

Na Otoku so tudi letos prišli do ugotovitve, da je za njihove predstavnike usodno telefonsko glasovanje. Njihova predstavnica Lucie Jones je po koncu glasovanj strokovnih žirij v svojih rokah držala deseto mesto, toda gledalci in poslušalci so ji namenili zgolj dvajseto mesto po telefonskem glasovanju. Presenetilo pa jih je tudi dejstvo, da so dobili 12 točk od avstralske žirije in prav nobene od irske.

Gola zadnjica, (pre)kratko krilo

Za incident med prenosom je poskrbel razvpiti ukrajinski novinar Vitalij Sedjuk, ki je med nastopom Džamale, ovit v avstralsko zastavo, skočil na oder in pokazal golo zadnjico. Sedjuk je tako znova prišel do svojih pet minut "slave". Zadnji veliki podvig mu je uspel oktobra 2016, ko je le nekaj ur po razvpitem ropu Kim Kardashian prišel na ulici Pariza čisto do Kardashianove in jo poljubil na zadnjico. Sedjuka so varnostniki takoj odnesli z odra, voditelji šova pa so potezo zamolčali.

Med prenosom se je precej govorilo tudi o Romunih. Ilinca in Alex Florea nista bila v središču pozornosti zgolj zaradi jodlarskega vložka v pesmi Yodel It!. "Nisem prepričan, kaj je višje - obleka ali njen glas," so se na račun izzivalne rdeče obleke pojavili zapisi na Twitterju.

Šok iz Izraela

Precej žalosti pa je sprožilo javljanje izraelskih glasov strokovne žirije, ko je njihov podeljevalec povedal, da bo po 44 letih izraelska nacionalna televizija IBA prenehala oddajati zaradi prestrukturiranja. Iz IBE bo nastala nova televizija Kan, ki pa po pisanju britanskega portala Metro ne bo novičarski servis. Toda strasti je kmalu pomiril nekdanji predstavnik za stike z javnostjo izraelskega zunanjega ministrstva Jigal Palmor, ki je poudaril, da se po 44 letih z Evrovizije poslavlja zgolj IBA in ne Izrael, saj bo Kan zaprosil za članstvo v EBU-ju.

"V ponedeljek nazaj v šolo"

A Evrovizija niso le škandali. Eno izmed najbolj prisrčnih zgodb je na letošnjem izboru spisala belgijska predstavnica Blanche. Z eno izmed najbolj priljubljenih evrovizijskih pesmi na spletnih glasbenih platformah City Lights je na koncu pristala na visokem četrtem mestu. V času evrovizijske norije pa se je 17-letnica milo rečeno "lovila".

Na vajah in na intervjujih je delovala sramežljivo, nerodno (še posebej v primerjavi z na odru brezhibnim švedskim predstavnikom Robinom Bengtssonom). A njene slabosti so na koncu postale njena najmočnejša točka. Po finalu je stopila pred sedmo silo v belgijskem nogometnem dresu in priznala: "Mislim, da je za mano najboljša predstava do zdaj v Kijevu. V nekem trenutku sem začela uživati. In sem srečna, da so vsi srečni. Ponosna sem nase in na svojo uvrstitev," je dejala po poročanju portala Nieuws Blad in dodala: "V ponedeljek se vračam v šolo in v vsakdanje življenje."

Klavdija Kopina