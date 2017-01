Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Minister Židan se je ob predstavitvi vsem kmeticam zahvalil za njihovo delo in prijazen nasmeh, ki ga doživi vsakič, ko obišče katero izmed kmetij. Foto: Zveza kmetic Slovenije Sorodne novice Foto: Ducat ognjenih z Unca Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po gasilcih in košarkarjih s svojim koledarjem tudi kmečke žene

Zveza kmetic Slovenije predstavila nov projekt

13. januar 2017 ob 19:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zveza kmetic Slovenije je ob začetku leta predstavila svoj letni koledar. Z njim želijo opozoriti na delo stanovske organizacije kmečkih žena, deklet in žena s podeželja, v katera se društva prostovoljno vključujejo.

"Do zdaj sem imel možnost, da sem se srečal s kmečkimi ženami in Zvezo kmetic Slovenije vsako leto 15. oktobra, na svetovni dan kmetic, vedno pa sem si želel, da se srečamo večkrat letno. Danes je prva taka priložnost, na neki način ustvarjamo zgodovino – pred nami je nov projekt – vaš letni koledar," je ob predstavitvi koledarja dejal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan.

Zveza kmetic Slovenije združuje ženske iz društev, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo tako poklicno, prostočasno ali pa so le občudovalke in porabnice pridelkov iz lokalnega okolja. "Zavedam se, kakšen del bremena kmetijske proizvodnje in tudi podeželskega prostora – 90 odstotkov Slovenije je namreč tega, in tudi več kot polovica ljudi v Sloveniji živi na podeželju – leži na plečih kmečkih žena," je še dodal Židan.

Ob tem pa je še poudaril, da je treba zgled Zveze kmetic Slovenije prenesti na več področij družbenega življenja.

K. K.