Po Harryju še William: Ne molčimo več o duševnih težavah

Kampanji se je pridružila tudi Lady Gaga

18. april 2017 ob 10:37

London - MMC RTV SLO

Priznanje britanskega princa Harryja, da skoraj 20 let ni želel misliti na smrt svoje matere, je razburkalo britansko javnost. Bratovo odkritost je podprl tudi princ William, obema pa je roko podala še Lady Gaga.

Mlajši izmed otrok prestolonaslednika, princa Charlesa, in pokojne princese Diane Harry je v ponedeljek za časopis Telegraph odprl svoje srce in prvič javno spregovoril o svojem (ne)soočanju z materino smrtjo.

Harry je bil leta 1997, ko je Diana umrla v Parizu v avtomobilski nesreči, star 12 let, v pogovoru pa je dejal, da je potreboval skoraj 20 let, da je sprejel družinsko tragedijo in začel proces žalovanja. Dokler se ni s tem sprijaznil, je bilo dve leti njegovo življenje "v popolnem kaosu", večkrat je bil tudi na robu popolnega zloma.

"Držanje jezika za zobmi ne pomaga"

Harryjevo odkritost so pozdravile številne zdravstvene in dobrodelne organizacije, oglasil pa se je tudi starejši brat, princ William. Opozoril je, da stiskanje zob in trpljenje v samoti ne smeta ogrožati zdravja ljudi. Dodal je, da želita z ženo Catherine, vojvodinjo Cambriško, svoja otroka, princa Georgea in princeso Charlotte, vzgajati na način, da ju ne bo strah izražati svojih čustev.

William, Harry in Catherine so vsi glasniki kampanje Heads Together, ki poudarja pomen duševnega zdravja. William je v pogovoru za revijo Calm, ki želi opozarjati na samomorilnost med moškimi, opozoril tudi na to težavo. V Veliki Britaniji je prav samomor najpogostejši vzrok smrti med moškimi, mlajšimi od 45 let, poroča BBC. William, drugi v vrsti za britanski kraljevi prestol, je dejal, da se je s to težavo pobliže srečal, ko je še opravljal delo reševalnega pilota.

"Stiskanje jezika za zobe in molk nista znaka kreposti," je dodal William, ki se je o tem, kako pomembno je spregovoriti o duševnih težavah, prek videopogovora pogovarjal z ameriško glasbenico Lady Gaga.

Tudi pohvala premierke

Princ in pevka sta poudarila, da bo le odkrit in iskren pogovor o teh temah pomagal, da ne bodo v družbi več stigmatizirane. "Ljudje z duševno boleznijo pogosto občutijo sram, prepričani so, da je z njimi nekaj narobe. Treba je misliti takole: 'Poglej vse te čudovite, dobre stvari, ki jih imaš. Moraš biti srečen.' To je pravi način razmišljanja. A seveda je težko, ko se zjutraj zbudiš in se počutiš tako utrujenega, tako nemirnega, da komaj jasno razmišljaš," je dejala Lady Gaga.

Zavzetost članov britanskega dvora je pozdravila tudi premierka Theresa May, ki je dejala, da duševne težave lahko prizadenejo ljudi vseh starosti in poklicev. "Pogum javnih oseb, ki spregovorijo o tem, bo pomagal številnim običajnim ljudem spoznati, da niso sami." Organizacija za duševno zdravje Mind pa je Harryjev intervju označila kot "prelomen".

A. P. J.