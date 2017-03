Po Hollywoodu zaokrožili kočljivi posnetki Mische Barton

Igralka sredi novega škandala

15. marec 2017 ob 17:25

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka Mischa Barton je postala žrtev "maščevalne pornografije". Za posnetek, na katerem Bartonova spolno občuje z neznanim moškim, se zanimajo številne spletne strani s pornografskimi vsebinami.

31-letnica, ki je najbolj znana po svoji vlogi v nekdaj priljubljeni seriji O.C., se je znova znašla sredi škandala. Le nekaj mesecev za tem, ko je pristala na psihiatričnem opazovanju zaradi neprimernega vedenja.

Spomnimo: na psihiatriji je pristala, potem ko se je, oblečena zgolj v srajco in kravato, obešala na ograjo na svojem dvorišču in vpila, da je njena mama čarovnica in da se svet sesuva.

Zdaj pa je v javnost pricurljal domači posnetek seksa, kjer v glavni vlogi nastopa prav Bartonova. Hollywoodski prekupčevalec s kočljivimi videoposnetki Kevin Blatt razvpiti posnetek prodaja za okoli 460.000 evrov. Ob tem pa trdi, da ga je dobil od anonimneža.

Blatt je po pisanju Daily Maila prepričan, da je oseba na posnetku Bartonova. "To je zadnja stvar, ki jo potrebuje Mischa v svojem življenju. Pravkar prestaja zelo težko obdobje," so nastali položaj komentirali prijatelji igralke.

Njena odvetnica Lisa Bloom je ob tem poudarila, da je predvajanje posnetkov, ki vsebujejo spolno občevanje, brez privolitve vpletenih, nezakonito. "Izvedela sem, da se za nakup videoposnetka zanimajo številna podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo pornografskih vsebin. Bartonova v nobenem primeru ne dopušča širjenja tovrstnih vsebin," je poudarila Bloomova.

Odvetnica je še dodala, da je posnetek posnela oseba, ki je bila v tistem času v ljubezenski zvezi z igralko. Toda Bartonova ni vedela, da jo snema. Zato je Bloomova na tiskovni konferenci poudarila, da gre za primer "maščevalne pornografije" - objavo oziroma razširjanje slik ali videov s spolno vsebino brez soglasja prikazanih posameznikov. Kar pa je v Kaliforniji kaznivo.

K. K.