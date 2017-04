Po Katy Perry se je Orlando Bloom ogrel za Nino Dobrev

"Vse skupaj je zelo sproščeno"

16. april 2017 ob 08:26

Los Angeles - MMC RTV SLO

Dober mesec po novici od razhodu s Katy Perry igralca Orlanda Blooma povezujejo z novo slavno temnolasko: očarala ga je igralka Nina Dobrev.

Kot poroča People, so čedni par v zadnjem času večkrat videli skupaj na romantičnih srečanjih. Neki vir je povedal, da se poznata že nekaj časa, pred kratkim pa sta se začela družiti na več kot prijateljski način. "Vse skupaj je zelo sproščeno," še dodajajo dobro obveščeni, ki pa opozarjajo, da so v petek Blooma opazili na zabavi v okviru festivala Coachella v spremstvu ženske, ki ni bila Nina (tudi zvezdnica Vampirskih dnevnikov je bila na Coachelli, a ne z Bloomom, še pojasnjujejo).

40-letni britanski igralec je o koncu zveze s popsuperzvezdnico Katy Perry, prav tako opažene na prvem vikendu Coachelle, odkrito spregovoril za majsko številko britanske Elle: "Prijatelja sva, vse je dobro. Saj sva odrasla človeka. Tako pač je, da je ona zelo vidna oseba, mislim pa, da ni prav veliko ljudem mar, kaj počnem jaz. In naj jim niti ne bo. To je med nama. Bolje je, da sva dober zgled za mlade in pokaževa, da ni treba, da so razhodi sovražni."

Bloom se trudi dober odnos vzdrževati tudi z nekdanjo ženo, avstralsko supermanekenko Mirando Kerr, s katero imata šestletnega sina Flynna. Pred Kerrovo je bil več let v razmerju z ameriško igralsko kolegico Kate Bosworth.

Kot dodaja People, je tudi 28-letna Nina Dobrev, ki se je rodila v Bolgariji, nato pa se pri dveh letih z družino preselila v Kanado, kjer je tudi odraščala, v dobrih odnosih s svojim nekdanjim partnerjem, igralcem Ianom Somerhalderjem, s katerim sta bila par več let, in njegovo ženo, prav tako igralko Nikki Reed.

A. K.