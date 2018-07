Po kitajski tudi evropska limuzina razreda A

Mercedes-Benz razred A limuzina

30. julij 2018 ob 07:27

Stuttgart - MMC RTV SLO

Po podaljšani izvedbi za kitajski trg je Mercedes pokazal še evropsko različico nove limuzine razreda A.

Potem, ko je Mercedes aprila predstavil limuzino razreda za kitajski trg, ki v oznaki nosi črko L, je zdaj za stro celino ter za trge čez lužo predstavil še njeno krajšo izvedbo.

V primerjavi s kitajsko različico ima le-ta, seveda krajšo medosno razdaljo, ki namesto 2,79 metra meri 2,73 metra oziroma enako kot pri petvratnem modelu. Mercedesova nova najmanjša limuzina v dolžino meri 4,55 metra oziroma 13 centimetrov več kot petvratni model, kar pa so oblikovalci uspešno skrili v lepo zašiljenem zadku. Merski prirastek ji prinaša večji prtljažnik, ki v osnovni postavitvi meri 420 litrov.

Kot pri kombilimuzini

Notranjost im pričakovano vse glavne lastnosti petvratnega modela razreda A vključno z barvnim zaslonom namesto klasičnih merilnikov pri vseh različicah ter vmesnikom MBUX, ki serijsko prinaša 17,8-centimetrski (7-palčni) ali 26-centimetrski (10,25-palčni) zaslon za doplačilo. Za doplačilo bo med drugim na voljo tudi ambientna osvetlitev s 64 barvanimi odtenki.

Pri varnostnih pripomočkih velja omeniti prilagodljivi tempomat, sistem za samodejno zaviranje v sili ter sistem za vzdrževanje vozila znotraj voznega pasu.

Od petvratne izvedbe bo limuzina prevzela tudi motorje. To pomeni, da bosta zanjo sprva na voljo 1.4-litrski bencinar s 120 kilovati (163 KM) in oznako A200 ter 1,5-litrski turbodizel, ki zmore 85 kilovatov (116 KM) in nosi oznako A180 d.

Martin Macarol