Po kitajskih prihajajo avtomobili iz Vietnama

Vietnamska avtomobilska znamka

19. julij 2018 ob 07:04

Novo vietnamsko podjetje, imenovano VinFast bo na trg poslalo športnega terenca in limuzino, ki sta ju razvili ekipi oblikovalcev in inženirjev iz Pininfarine.

Oba modela bosta na domačem vietnamskem trgu na voljo od septembra 2019, že oktobra letos pa ju bodo svetu pokazali na avtomobilskem salonu v Parizu.

Generalni direktor podjetja, James DeLuca je ob tem povedal, da lahko s sredstvi, ki jih imajo na voljo, ter s prilagodljivostjo in zagnanostjo postanejo novi igralec v avtomobilski industriji na svetovni ravni. Dodal je, da so ponosni na to, da bodo prvi vietnamski velikoserijski avtomobilski proizvajalec ter prvi, ki bo nastopil na enem od glavnih avtomobilskih salonov.

Po Vietnamu svet

Mlado podjetje poleg prodaje dveh še neimenovanih modelov v Vietnamu načrtuje tudi prodor na druge svetovne trge. Čeprav je za to še zgodaj, bi lahko med njimi bila tudi Evropa, kamor bi avtomobile izvažali neposredno iz čisto nove tovarne na severu Vietnama.

Ponudba, seveda, ne bo omejena na dva modela, temveč jih načrtujejo več, pri čemer naj bi proizvodnja do sredine prihodnjega desetletja dosegla 500 tisoč vozil na leto.

Predloge je za podjetje VinFast pripravilo več oblikovalskih studiev, pri čemer so Pinifarinin športni terenec in limuzino izbrali s pomočjo javnega mnenja. Ni pa znano ali se bo podjetje obrnilo na Pininfarino tudi za prihodnje modele, ali pa bo to odločitev ponovno prepustilo javnosti.

