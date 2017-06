Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Posledica poostrene varnosti so tudi daljše čakalne vrste za vstop v koncertna prizorišča, kot je bilo tudi v primeru koncerta Green Day in Rancid v Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Varnost obiskovalcev in izvajalcev je v zadnjih tednih postala še večja prioriteta organizatorjev glasbenih prireditev - tako doma kot v tujini. Foto: Reuters Prizori po napadu v Manchestru. Foto: Reuters Številni prebivalci Manchestra so se udeleževali žalovanj za žrtvami napada. Foto: Reuters Skoraj dva tedna po terorističnem napadu, ki se je zgodil po končanem koncertu glasbenice Ariane Grande, se je zvezdnica vrnila v Manchester. Priredila je dobrodelni koncert za žrtve napada, na odru pa so se ji pridružili številni glasbeni zvezdniki. Foto: Reuters V napadu na koncertno dvorano Bataclan novembra 2015, v kateri je imela koncert ameriška skupina Eagles of Death Metal, je bilo ubitih 90 ljudi. Foto: Reuters V Parizu so lani s Stingovim koncertom po letu dni odprli prenovljeno koncertno dvorano Bataclan, kjer je bilo lani v terorističnem napadu ubitih 90 ljudi. Foto: Reuters Organizatorji festivala MetalDays obljubljajo, da bo tudi letos v ospredju varnost obiskovalcev. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Podobno kot na MetalDays bodo varnost v ospredju - kot že vsa leta do zdaj - tudi na festivalu Punk Rock Holiday. Foto: MMC RTV SLO/Jani Ugrin Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po Manchestru: slovo od znanega obraza festivalov in koncertov

Varnost - prva skrb organizatorjev glasbenih prireditev

14. junij 2017 ob 20:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tragedija v Manchestru je v pustila sledi v miselnosti obiskovalcev in organizatorjev koncertov in glasbenih festivalov. Opazna posledica je še bolj poostrena varnost.

Najbolj izpostavljeni primer pri nas je bil nedavni koncert skupin Green Day in Rancid v Stožicah. Organizator je teden dni pred vrnitvijo ameriških punkrockerjev, ki jih Slovenija prej ni videla 19 let, postregel z daljšim seznamom prepovedanih predmetov za vstop na koncertno prizorišče, kot so ga bili obiskovalci vajeni v preteklosti.

"Spremenilo se je predvsem to, da zdaj obiskovalci sprejemajo ostrejše varnostne ukrepe zelo pozitivno in se ne pritožujejo, če jim na vhodu zavrnejo vstop z nahrbtnikom ali steklenico. Teroristični napadi imajo vsekakor negativen učinek na obisk prireditev, kar je tudi posledica velike pozornosti, ki jo tovrstnim dogodkom namenjajo mediji," je za MMC zatrdil soorganizator koncerta Green Day in Rancid Mitja Prezelj.

Na varnosti je bil velik poudarek že pred omenjenim koncertom. "Stroge varnostne ukrepe imamo zaradi splošne varnosti obiskovalcev in izvajalcev ter njihove spremljevalne ekipe in ne toliko zaradi možnosti terorističnega napada. Zaradi napada v Manchestru se v Sloveniji ni spremenila varnostna ocena teroristične ogroženosti. Slovenija ostaja ena najbolj varnih držav v Evropski uniji in stopnja ogroženosti ostaja nizka," je še dodal Prezelj.

A vseeno so organizatorji skupaj s policijo in varnostno službo pred koncertom Green Day in Rancid posvetili posebno pozornost varnostnim tveganjem, povezanim z možnostjo terorističnega napada, je še poudaril Prezelj: "Zato dosledno izvajamo do zdaj uveljavljene ukrepe, kot so pregled obiskovalcev pri vhodu, tudi z detektorjem kovin, protibombni pregled s psom ..."

Slovenija ostaja varna država

Kot je dejal koncertni promotor Igor Vidmar, ki je pod okriljem ŠKUC Ropota k nam v preteklosti pripeljal odmevna svetovna glasbena imena, se je v Sloveniji po Manchestru spremenilo malo ali nič: "Tudi zato, ker še ni napadla nobene države na Bližnjem vzhodu. Temeljit pregled osebne prtljage, nevnašanje plastenk ... Vse to je veljalo že prej."

Julija ŠKUC Ropot (v sodelovanju s Kinom Šiška) organizira koncert Pixies v Križankah, oktobra koncert Nicka Cavea & The Bad Seeds. "Varnostna pozornost bo za koncert Pixies v Križankah morda malo večja, za zdaj pa za koncert Nicka Cavea ne predvidevamo sprememb," je zagotovil Vidmar.

Organizator festivala Punk Rock Holiday (PRH) Andrej Sevšek je opozoril na drugo nevarnost napadov, kot se je zgodil po koncertu Ariane Grande v Manchestru oz. že leta 2015 v pariški koncertni dvorani Bataclan: "Bojim se, da bodo panični in nepremišljeni ukrepi dosegli tudi Slovenijo, kar smo doživeli že s postavitvijo ograje na južni meji. Če se nam Trumpova gradnja zidu na meji z Mehiko zdi še tako absurdna, Slovenci radi pozabimo, da smo svoj zid že postavili."

Med 7. in 11. avgustom se punkrockovski festival, ki je že od septembra razprodan, vrača na Sotočje - tokrat med imeni izstopa skupina The Offspring. "PRH je specifična zgodba, odmaknjena od 'mainstream' dogajanja in z veliko bolj osveščenim občinstvom, kot na popkoncertih. Vendar težko rečem, da zato nismo ogroženi," je poudaril Sevšek.

Varnosti že od prvega dne posvečajo veliko pozornost, saj je varnost poleg programa najbolj pomembna za kontinuiteto festivala. "V sodelovanju s policijo smo bolj pozorni že od Bataclana, se pa bojim, da bo prenapihnjen strah, ki je svoje razsežnosti pokazal že v nedavnem prisilnem pristanku letala in željo po pridobivanju političnih točk gnal politiko v ograjevanje od odgovornosti in sprejemanje bizarnih zakonodaj, ki bodo uničile organizatorje manjših dogodkov, kot se je pred leti že izkazalo s spremembo zakonodaje po nesreči v diskoteki Lipa," je izrazil zaskrbljenost Sevšek.

Večja varnost, višji stroški

Še preden bodo punkrockerji zasedli Sotočje, pa tja prihajajo metalci, in sicer v okviru festivala MetalDays, ki bo potekal 23. do 29. julija. Najbolj odmevno ime letošnjih metalskih počitnic je ameriški šokrocker Marilyn Manson.

"Naši varnostni standardi so že od nekdaj na izredno visokem nivoju, z našimi varnostniki in reditelji, s katerimi sodelujemo uspešno že vrsto let, smo izredno zadovoljni, enako velja tudi za sodelovanje s slovensko Policijo, ki je ocenjeno kot zelo dobro. Seveda spremljamo situacijo v svetu in na ostalih festivalih in usmeritve ter predloge slovenske policije in to bomo počeli tudi v prihodnje," je poudaril organizator festivala MetalDays Boban Milunović. Ob tem je dodal, da ima varnost svojo ceno, tako da se v prihodnosti določenim stroškom, ki so povezani z njo, ne bo verjetno več moč izogniti.

Varnostni nadzor kot stalnica festivalov

Tudi on opozarja, da se je varnost precej poostrila in s tem tudi varnostni ukrepi na ostalih prireditvah po svetu. "Tako na večino prizorišč festivalov ni več možen vnos ničesar razen mobilnega telefona in denarnice, hkrati se pričakuje, da bo podoben ukrep začel veljati tudi za festivalska šotorišča, skupaj s poostrenim pregledom obiskovalcev ob prvem vstopu na prizorišče in nadzorom obiskovalcev med samimi prehodi izven prizorišča in vračanjem nazaj," je opozoril Milunović.

To tendenco je ponazoril s primerjavo pregleda, ki ga doživi potnik na vsakem letališču - še posebej pri mednarodnih letih: "Kar v praksi pomeni stroge kontrole in pregledi obiskovalcev in njihove lastnine, ki jo prinesejo s seboj ob samem vstopu, omejeni prehodi in sprehajanja ter vračanja s prizorišča festivala in nazaj itd.. Organizatorji smo mnenja, da bodo takšni nadzori in ukrepi postali stalnica in nekakšen festivalski standard, kar verjetno pomeni, da se lahko zagotovo poslovimo od znanega obraza glasbenih festivalov, ki smo jih vajeni do zdaj: torej simbol zabave in svobode."

Zanimanje za koncerte ne upada

Poostrene varnostne razmere pa občutijo tudi obiskovalci. "Kontrole na vhodih so bolj temeljite, prepovedane so večje torbe in nahrbtniki, ponekod imajo pa tudi detektorje kovin. Tudi v okolici prizorišč je več redarjev in policije," je povedal Tadej Košmerl, ki prek portala Koncerti.net, prodaja vstopnice za koncertne dogodke in organizira obiske koncertov v tujini

Upada zanimanja za koncerte ni, vendar priznava, da je po tragediji v Manchestru prišlo do posameznih odpovedi z razlogom varnosti. "Tovrstni napadi sejejo strah, ampak ne verjamem, da se bo pri obisku koncertov karkoli bistvenega spremenilo. Vsak dan poteka obilica koncertov in drugih prireditev in mislim, da en napad ne bo imel nikakršnega vpliva. To bi bilo enako, kot da bi zaradi ene prometne nesreče, ki se je naredila v Angliji, nehali voziti avto," je zaključil Košmerl.

Klavdija Kopina