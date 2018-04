Po možganski kapi Akija Rahimovskega Parni valjak odpovedal vse koncerte do preklica

Pevčevo zdravje zdaj na prvem mestu

10. april 2018 ob 09:13

Zagreb - MMC RTV SLO

Akija Rahimovskega, pevca priljubljene hrvaške skupine Parni valjak, je zadela možganska kap, zato so do preklica odpovedali vse koncerte.

62-letni pevec sicer ni v smrtni nevarnosti in je že zapustil bolnišnico, vendar pa se je skupina vseeno odločila, da "potegne ročno zavoro", poročajo hrvaški mediji.

"Dragi naši, na žalost smo prisiljeni do preklica odpovedati vse koncerte. Akija Rahimovskega je zadela blažja kap in čeprav se zdaj že počuti bolje, mora za nekaj časa upočasniti tempo in se osredotočiti na okrevanje. Svoje delo jemljemo zelo resno in neradi razočaramo tisoče, ki ste se veselili prihajajočih koncertov, toda Akijevo zdravje je zdaj na prvem mestu," se glasi tudi uradna izjava skupine.

Parni valjak sicer na odrih vztraja že več kot 40 let, podpisali pa so se pod uspešnice, kot so Jesen u meni, Sve još miriše na nju, Dodji, Ugasi me, Ljubavna, Moja je pjesma lagana, Zastave ...

Razočarani tudi slovenski oboževalci

Skupina je pogost gost tudi na slovenskih odrih - novembra lani jim je v Stožicah prisluhnilo 8000 ljudi, marca letos so napolnili prireditveni prostor v Kranjski Gori ob smučarskem pokalu Vitranc, v zadnjih mesecih pa so koncertirali še v Postojni, Slovenj Gradcu in Kočevju, kjer je bil prav zadnji njihov samostojni koncert pred Akijevo boleznijo, nastopili pa so še konec marca v Splitu v okviru podelitve hrvaških glasbenih nagrad porin.

In slovenski oboževalci so se veselili tudi njihovih prihodnjih nastopov, ki pa so zdaj odpovedani - 20. aprila bi zapeli na Ptuju, teden dni pozneje v Lanterni pri Poreču na Collegiumovem prvomajskem festivalu Spring Break 2018, ki že leta na hrvaško obalo pritegne okoli 3000 mladih iz Slovenije, Parni valjak so bili poleg Big foot mame predvideni kot glavno glasbeno ime dogodka.

T. H.