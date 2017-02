Po novem do 30 tisoč evrov kazni na vozilo za goljufanje pri emisijah

Evropska komisija želi z novimi pravili preprečiti še en Dieselgate

19. februar 2017 ob 08:44

Bruselj - MMC RTV SLO

Evropska komisija bo še letos predstavila nova pravila o motoriziranih vozilih, povezanih s homologacijo in izvajanji testov onesnaževal emisij iz cestnih vozil. V Bruslju želijo doseči poenotenje pravil v vseh 28 državah članicah EU.

Evropski komisiji primanjkuje pristojnosti za boj s kršilci, saj regulacije avtomobilskega sektorja, vključno z odobritvijo novih modelov vozil, ostajajo v pristojnosti nacionalnih vlad.

"Trenutni sistem ne deluje. Moramo ga izboljšati in narediti bolj učinkovitega, takega, da mu bodo naši državljani zaupali. Vsi želimo voziti čista in varna vozila," je predlog Odbora Evropskega parlamenta za notranji trg za uvedbo enotne homologacije motorjev vozil v EU, s čimer bi preprečili ponovitev Volkswagnove afere z goljufanjem na testih izpušnih plinov, pojasnil poslanec Evropskega parlamenta Slovak Ivan Štefanec. Ta pravi, da bodo le na ta način naredili napredek pri okoljskih standardih in varnostnih standardih testiranj ter okrepili nadzor vozil, ki so že v prometu.

Strožji nadzor nad testi

"Strinjali smo se, da je ključ do obnovitve zaupanja potrošnikov v sistem potrjevanja motorjev strožji in bolj sistematičen nadzor v vseh fazah," pa pravi evropski poslanec Daniel Dalton, ki vodi postopek sprejemanja zakonodaje.

Trenutno je nadzor trga prepuščen državam članicam Evropske unije. Evropska komisija želi z novimi pravili o motoriziranih vozilih to spremeniti. "Trenutno države izvajajo različne teste, preden dovolijo proizvajalcem vozil prodajo na trgu. Predlog vključuje strožji nadzor nad testi in obvezo držav članic, da vozila, ki so na cesti, zadostujejo EU merilom o varnosti in čistosti."

Visoke denarne kazni

Poleg enakih pravil za vse bo imela Evropska komisija več moči, saj bo lahko delovala neodvisno. Če bodo v preiskavah ugotovili nepravilnosti, bo EU lažje pravno ukrepala in kaznovala kršilce. Med drugim bodo morale države tudi plačati za takšna testiranja, saj bodo ta le tako lahko neodvisna, menijo predlagatelji. Rezultati testov bodo javni, proizvajalec, ki ga bodo ujeli pri goljufanju pa bo moral plačati do 30.000 evrov globe na vozilo. Denar od kazni bo namenjen nadaljnjemu financiranju nadzora.

Štefanec je prepričan, da bo nov zakon izboljšal sistem in v prihodnosti preprečil škandale, kot je bil "Dieselgate" v primeru Volkswagna. Osnutek zakona, ki bi okrepila nadzor v EU, je dobil večinsko podporo odbora Evropskega parlamenta za notranji trg, zdaj pa bo romal na glasovanje v Evropski parlament. Preden bi lahko začeli pogajanja o končnem besedilu zakonodaje, mora svoj predlog oblikovati še Svet EU, ki združuje predstavnike članic unije. Zakon naj bi bil sprejet še letos.

Bruselj kritizirali zaradi "Dieselgata“

Po aferi "Dieselgate" septembra 2015, ko so v Volkswagnu priznali, da so v 11 milijonov vozil po vsem svetu vgradili programsko opremo, ki je na testih prikazovala nižje vrednosti izpušnih plinov. V Bruselj vse od tedaj letijo očitki, da ni ustrezno ukrepal proti največjemu nemškemu proizvajalcu vozil – za razliko od ZDA, kjer so oblasti ne le razkrile prevaro, temveč tudi dosegle 16,5 milijarde dolarjev (14,8 milijarde evrov) vredno poravnavo z Volkswagnom.

So goljufali tudi drugi?

Po Volkswagnovem škandalu so se pojavila ugibanja, da nemški koncern ni edini, ki je kršil pravila. Na tnalu so se znašli tudi drugi, PSA, Renault in nazadnje Fiat. Prve obtožbe o manipulaciji z dizelskimi motorji so prišle januarja iz ZDA, šef italijansko-ameriškega avtomobilskega koncerna Fiat Chrysler Sergio Marchionne pa se je odzval sarkastično in dejal, da kdor primerja Volkswagen s Fiatom, je moral "pokaditi" nekaj "nedovoljenega".

Zdaj je na Italijane pritisnila še Nemčija, ki je od Italije zahtevala, da preverijo, ali so fiat 500x, fiat doblo in jeep renegade skladni z evropsko okoljsko zakonodajo. Italijanski prometni minister Graziano Delrio je zavrgel vsa namigovanja Nemčije, da je avtomobilski proizvajalec Fiat Chrysler sodeloval v aferi z goljufanjem na testih izpušnih plinov. Italijani trdijo, da je država naredila testiranja in da vsi Fiatovi modeli ustrezajo trenutnim normam in da v njih ni bilo nameščene goljufive programske opreme.

Gregor Prebil