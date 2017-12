Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Geoffrey Rush je bil za oskarja nominiran štirikrat, dobil pa ga je leta 1997, za svojo vlogo v filmu Sijaj. Foto: AP Sydneyjevsko gledališče ni razkrilo nobenih podrobnosti v zvezi z obtožbo. Prijavitelj jih je menda prosil, naj pritožbo razrešijo interno, brez vpletanja Geoffreyja Rusha. Foto: Reuters Dodaj v

Po obtožbi "neprimernega vedenja" Geoffrey Rush zapušča avstralsko filmsko akademijo

Incident naj bi se zgodil pred dvema letoma

2. december 2017 ob 14:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Oskarjevec in dobitnik zlatega globusa Geoffrey Rush je odstopil z mesta predsednika Avstralske akademije filmske in televizijske umetnosti. V preteklem tednu so namreč v javnost prišle obtožbe na račun njegovega neprimernega vedenja.

Geoffrey Rush je po zaslugi kritiško in komercialno uspešnih filmih, kot so Kraljev govor, franšiza Pirati s Karibov in Zaljubljeni Shakespeare eden najbolj prepoznavnih in priljubljenih igralcev v industriji. Oskarja za najboljšo glavno vlogo je dobil leta 1997, za upodobitev pianista Davida Helfgotta v biografski drami Sijaj (Shine).

Ta ugled se je na kocki znašel v sredo, ko je vodstvo gledališča Sydney Theatre Company razkrilo, da so prejeli pritožbo na njegov račun; z gledališčem je pred dvema letoma sodeloval pri postavitvi Shakespearovega Kralja Leara. Niti gledališče niti Geoffrey Rush nista razkrila nobenih podrobnosti v zvezi z vsebino obtožb.

Rush je avstralsko gledališče sicer obtožil, da blatijo njegovo ime, in obtožbe zanikal, a v trenutnem ozračju preizpraševanja celotne zabavne industrije in njene moralne korupcije to ni ustavilo plazu.

V soboto je avstralska filmska akademija (AACTA) v sporočilo za javnost zapisala, da sprejemajo in spoštujejo Rushevo odločitev za "prostovoljni odstop" s položaja predsednika organizacije. "Globoko smo zaskrbljeni zaradi situacije in podpiramo postopek, ki upošteva tako Geoffreyjevo pravico do domneve nedolžnosti in sodnega procesa, pa tudi smotrno korporativno vodenje v teh okoliščinah."

Krivi "neodgovorno poročanje" in "ozračje namigovanj"

Rushevo stališče je medijem posredoval njegov odvetnik. "Nedavna poročila v medijih navajajo nepotrjene obtožbe v zvezi z mojim položajem v zabavni industriji. Ni prav, da bi morali biti moji stanovski kolegi po nepotrebnem asociirani s takimi obtožbami. Zato sem se odločil, da se odpovedujem položaju predsednika AACTE, dokler se to vprašanje ne razreši. Odločitve nisem sprejel zlahka. Mislim pa, da je v trenutnem ozračju namigovanj in neodgovornega poročanja najprimernejša poteza čist rez, ki bo očistil ozračje."

Čas sicer ni idealen za kadrovske spremembe v avstralski akademiji: za ponedeljek je napovedana vsakoletno slavnostno kosilo, v sredo pa bodo sedmič podeljevali avstralske filmske nagrade.

A. J.