Po Sanremu še "napad" na Evrovizijo - Italija v Lizbono pošilja moški dvojec

Država na Evroviziji slavila dvakrat

11. februar 2018 ob 09:16

Sanremo - MMC RTV SLO

Na festivalu Sanremo sta slavila Ermal Meta in Fabrizio Moro s pesmijo Non mi avete fatto niente, s katero bosta predstavljala italijanske barve tudi na Evroviziji, ki bo potekala maja v Lizboni.

Festival je trajal pet večerov, nastopajoči pa so bili tradicionalno razdeljeni v dve kategoriji - na že uveljavljene izvajalce in novince. Gledalci so vsak večer oddali glasove za svoje najljubše pevce in skladbe in najboljši so se predstavili na finalni prireditvi v soboto.

Velika zmagovalca kategorije "Campioni" sta postala Ermal Meta in Fabrizio Moro. Meta se je na sam vrh italijanske popglasbe zavihtel v le treh letih, saj se lahko od leta 2015 pohvali že s šestimi platinastimi albumi in štirimi zlatimi. Na lanskem festivalu je kot solist osvojil tretje mesto in si prislužil tudi nagrado glasbenih kritikov. Moro je na italijanski glasbeni sceni desetletje, na Sanremu se je prvič pojavil leta 2007 s pesmijo Pensa, ki jo je posvetil vsem žrtvam mafijskih obračunov. Takrat je postal najboljši novinec in tudi zmagovalec kritikov.

Z zmagovalno skladbo Non mi avete fatto niente bosta predstavljala Italijo na Pesmi Evrovizije. Ta država je na Evroviziji slavila dvakrat, leta 1963 in 1990. Med letoma 1997 in 2010 svojega predstavnika na festival ni poslala, od leta 2011 pa ima zaradi tega, ker sodi v skupino "velikih pet", zagotovljeno mesto v finalu.

Spodaj lahko prisluhnete zmagovalni skladbi letošnjega Sanrema.

A. P. J.