Po skupini Linkin Park turnejo odpovedali še Blink-182

24. julij 2017 ob 10:19

Los Angeles - MMC RTV SLO

"Ne predstavljamo si, da bi na turneji igrali brez Brenningtonovega neverjetnega talenta in glasu. To ne bi bilo mogoče," so povedali člani zasedbe Blink-182, ki bi se morali na turnejo odpraviti skupaj s skupino Linkin Park.

Potem ko je v starosti 41 let umrl Chester Bennington, pevec zasedbe Linkin Park, so njegovi kolegi iz skupine oznanili, da odpovedujejo svetovno turnejo One More Light, ki bi se morala začeti ta teden v Massachusettsu. Čez vikend pa so turnejo, ki so jo poimenovali Blinkin Park, in na kateri bi morali sodelovati tudi Linkin Park, odpovedali še Blink-182.

Skupina Linkin Park je po smrti pevca spremenila tudi svojo spletno stran, na kateri lahko oboževalci zapisujejo svoja sporočila. Objavili so tudi seznam spletnih strani in telefonskih številk, na katere se lahko obrnejo ljudje v stiski.

Kot je znano, se je Bennington namreč dolga leta boril z odvisnostjo od alkohola in mamil, več let pa se je spopadal tudi z depresijo, poroča Rolling Stone.

Pokojnemu pevcu nu-metal zasedbe so se prek družbenih omrežij poklonili mnogi glasbeni kolegi. Člani skupine Placebo pa so opozorili na stigmo, ki še vedno spremlja odvisnike in ljudi, ki se soočajo z duševnimi stiskami. "Ta tragedija skupaj z nedavno smrtjo Chrisa Cornella opozarja, kako sta zasvojenost in depresija smrtno nevarni, a vendar v družbi še vedno stigmatizirani. Še posebej, če se z njima spopadajo uspešni glasbeniki, za katere se zdi, da imajo vse."

