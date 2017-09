Po solzah, smeh? Brad Pitt in Angelina Jolie znova skupaj.

Joliejeva priznala, da ne uživa v samskem stanu

4. september 2017 ob 10:25

New York - MMC RTV SLO

Veliko solz je bilo pretočenih, a Angelina Jolie in Brad Pitt še nista obupala nad svojim zakonom. Odločila sta se za nov začetek, poročajo tuji mediji.

42-letna igralka se je od Pitta ločila septembra lani, vmes sta oba želela oprati svoje ime v javnosti. Najprej je to storil 53-letni igralec, ko je spregovoril za majsko številko GQ-ja. Sledila pa je še izpoved Joliejeve za Vanity Fair. Pred sedmimi tedni pa naj bi se po poročanju tabloida Mail on Sunday skrivaj srečala v njunem domu na Beverly Hillsu. Prvič po desetih mesecih.

"Brad je naredil prvi korak naprej. In padla sta si v objem," je za Mail on Sunday dejal novinar in publicist Ian Halperin. "Veliko solz je bilo. Nič ni ostalo pod mizo," je poudaril Halperin in dodal: "V tistem trenutku sta se odločila za nov začetek."

Govorice, da sta se nekdanja zakonca pomirila, je precejšnje presenečenje za njune prijatelje in družino, ki so menili, da se ne bosta nikoli več pobotala. Še posebej ne po domnevnem sporu med Pittom in njunim najstarejšim otrokom Maddoxom. "Angie je bila zelo zelo jezna zaradi incidenta na zasebnem letalu med Bradom in Maddoxom. Močno ga je napadla," je še komentiral Halperin. Tabloid še poroča, da sta začela obiskovati intenzivno duhovno terapijo in delata prav vse, da bi zgladila svoje razlike.

Vendar Halperin meni, da bosta kljub vsemu dokončala ločitev. "Angie verjame, da je šlo vse navzdol, ko sta se poročila. Njun odnos se je spremeni - postal je dolgočasen. Brad je začel piti. Oba sta imela naporne urnike in sta nenehno potovala z družino. Med njima so začele nastajati napetosti," je še povedal Halperin.

Le nekaj ur, preden so se pojavili zapisi, da Pitt in Joliejeva rešujeta svoje težave, je igralka spregovorila v intervjuju za Hollywood Reporter, kjer je izjavila, da se vrača pred kamere po enoletnem odmoru, ki ga je vzela, ker je reševala "zapleteno družinsko situacijo". "Bilo je težko. Ne uživam v samskem stanu. To ni nekaj, kar sem hotela. Nič ni lepega v tem. Samo težko je," je poudarila igralka, ki je prejšnji konec tedna z otroki predstavljala svoj nov film First They Killed My Father na filmskem festivalu v Koloradu.

K. K.