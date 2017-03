Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Skupina bo album promovirala na koncertni turneji Global Spirit Tour, v sklopu katere bo zaigrala na 34 koncertih v 21 državah. V nedeljo, 14. maja, se bo ustavila tudi v Ljubljani. Foto: Reuters Sorodne novice Depeche Mode se maja 2017 vračajo v Slovenijo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po štirih letih "suše" izšel težko pričakovani novi album skupine Depeche Mode

14. maja bodo album Spirit predstavili tudi na ljubljanskem koncertu

18. marec 2017 ob 11:45

London - MMC RTV SLO/STA

Skupina Depeche Mode, ki kmalu prihaja tudi v Slovenijo, je po štirih letih premora izdala nov album, ki so ga nekateri glasbeni kritiki že ocenili kot brezčasen glasbeni projekt.

Spirit je na voljo na standardnem albumu, na katerem je 12 skladb, ter na dvojni zgoščenki v deluxe izdaji, kjer je še pet predelav, ki jih je skupina ustvarila v sodelovanju z Matrixxmanom in Kurtom Uenalom. Paket bo vseboval še knjigo s fotografijami.

Skupina je pri ustvarjanju albuma prvič sodelovala s producentom Jamesom Fordom, ki je že sodeloval z zasedbami, kot so Foals, Florence & The Machine in Arctic Monkeys.

Depeche Mode bodo svoj 14. album promovirali na koncertni turneji Global Spirit Tour, ki jo bodo začeli 5. maja v Stockholmu in se devet dni pozneje ustavili tudi v slovenski prestolnici, kjer so nastopili že leta 2006.

Prodali že več kot 100 milijonov albumov

Zasedbo, ki slovi po uspešnicah, kot so Enjoy The Silence, People Are People, Just Can't Get Enough in Personal Jesus, sestavljajo Dave Gahan, Martin Gore in Andy Fletcher.

Britanci so ena najbolj vplivnih glasbenih skupin. Od začetka kariere leta 1980 so prodali že več kot 100 milijonov albumov, na koncertih pa so imeli več kot 30 milijonov obiskovalcev.

Pozitivne kritike prejemajo tako zaradi studijskega dela kot koncertnih nastopov. S 13 albumi so osvojili prvih deset mest v več kot 20 državah, samo s Spiritovim predhodnikom Delta Machine pa prva mesta v 12 državah. Na zadnji koncertni turneji jih je slišalo 2,5 milijona poslušalcev.

T. H.