Po štirinajstih letih se vrača v Evropo

Osma generacija toyote camry

26. junij 2018 ob 08:42

Tokio - MMC RTV SLO

Po štirinajstih letih se v Evropo vrača Toyotina velika limuzina camry. Na voljo bo z zmogljivim hibridnim sklopom. Prodaja bo stekla prihodnje leto.

Čeprav so limuzine zaradi prevlade športnih terencev v zatonu, bo Toyota v Evropi znova poskusila s svojim velikim modelom camry. Gre za osmo generacijo tega modela, ki so ga Japonci predstavili lani na avtomobilskem salonu v Detroitu.

O evropski različici so za zdaj povedali le, da jo bo poganjal novi hibridni sklop z 2,5-litrskim bencinskim motorjem in elektromotorjem. Ne glede na to bo najverjetneje šlo za enak pogonski sklop kot pri modelu, ki je na prodaj čez lužo. Tega sestavljata 2,5-litrski štirivaljnik s 151 kilovati (206 KM), ki mu pomaga elektromotor z 88 kilovati (120 KM). Ameriška različica je na voljo z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom ali z neskončnostopenjskim samodejnim menjalnikom eCVT.

Na platformi TNGA

Novi camry, ki ga bomo končno spet videli tudi v Evropi, je zasnovan na novi platformi Toyota New Global Architecture (TNGA). Ta po Toyotinih besedah združuje dinamične vozne lastnosti, privlačno obliko, kakovostno izdelavo ter uporabniku prijazno tehnologijo.

Na trgu se bo postavila nad hibridnega aurisa, najverjetneje pa bo nekoliko dražja tudi od hibridnega športnega terenca RAV4.

Martin Macarol