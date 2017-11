Po stopnicah Kristalne palače so se že četrtič pognali tekači

Letos je prijavljenih 600 udeležencev

18. november 2017 ob 08:28,

zadnji poseg: 18. november 2017 ob 11:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V ljubljanskem nakupovalnem središču BTC City poteka 4. izvedba teka na Kristalno palačo, letošnje udeležence pa čaka prav poseben izziv.

Udeleženci bodo premagovali vzpon, ki bo enak višini Triglava, imeli pa bodo pet ur časa, da 31-krat prečkajo ciljno črto. Sredstva, ki jim jih bo z donacijami uspelo zbrati do večera, bodo namenili Pediatrični kliniki v Ljubljani.

Tek se je začel točno ob 11. uri, nanj pa se bo podalo 600 udeležencev, ki so bili najhitrejši s prijavami, sporoča organizator. Tekači bodo od začetne točke do cilja premagali 479 stopnic in kar 21 nadstropij.

Dogodek lahko v živo spremljate na MMC-ju.



Tek Step up je del tekov po stopnicah na prepoznavne stavbe po vzoru velikih mest, kot so New York, Chicago, Dunaj, Singapur in druga, v Ljubljani pa poteka od leta 2014.

Za ljubljansko pediatrično kliniko še vedno zbirajo sredstva prek SMS-sporočil s ključno besedo OTROK ali OTROK5 na 1919, donirati pa je mogoče tudi neposredno na račun ali na prizorišču, kjer bo postavljen hranilnik, so še sporočili organizatorji.

P. B.