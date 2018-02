Po vzoru večjega brata

Volvo V60

25. februar 2018 ob 08:47

Göteborg - MMC RTV SLO

Čas je za novi volvo V60, ki se predstavlja z obliko večjega brata V90, s hibridno tehnologijo in najnovejšimi varnostnimi sistemi.

Volvo je razkril novo generacijo modela V60. Ta s čistimi in ostrimi linijami na prvi pogled v celoti povzema oblikovni slog večjega V90. V primerjavi s predhodnikom je zrasel za 12 centimetrov v dolžino na 4,76 metra ter pridobil 99 litrov prtljažnega prostora, ki v osnovni postavitvi meri 529 litrov.

Gre torej za model srednjega višjega razreda, ki za razliko ob BMW-ja serije 3 in mercedesa razreda C nima pogona na zadnji kolesi, temveč je tako kot XC60 ter modeli serije 90 zasnovan na platformi SPA, ki predvideva sprednji ali štirikolesni pogon. Tako kot model V90 tudi manjšega novinca krasijo mišičasta bočna linija ter markantne zadnje luči v obliki črke L. Tudi notranjost označujejo znane oblike novejših hišnih modelov, kjer na sredinski konzoli številne gumbe zamenjuje 23,6-centimetrski (9,3-palčni) zaslon na dotik.

Poleg dvolitrskih bencinskih motorjev T5 in T6 ter dizelskih D3 in D4 bosta na voljo tudi priključno hibridni različici T6 Twin Engine in T8 Twin engine, ki zmoreta 250 oziroma 287 kilovatov (340 oz. 390 KM).

Varnost še vedno v glavni vlogi

Novi V60 bo opremljen tudi z najnovejšimi varnostnimi in asistenčnimi sistemi, med katerimi velja omeniti sistem za samodejno zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev, kolesarjev in večjih živali, kar ni lahko doseči, saj živali bolj nepredvidljivo spreminjajo smer gibanja. Poleg tega bo za doplačilo na voljo tudi sistem za polsamodejno vožnjo v zastojih, ki samodejno pospešuje, zavira in krmili pri hitrostih do 130 kilometrov na uro.

Martin Macarol