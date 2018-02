Po zvezdniških samomorih zaznali porast samomorov v ZDA

Raziskava vzela pod drobnogled 24-urni novičarski cikel

8. februar 2018 ob 11:39

Los Angeles,London - MMC RTV SLO

Delež samomorov v ZDA je v mesecih po tem, ko si je igralec Robin Williams leta 2014 vzel življenje, opazno poskočil.

V petih mesecih po Williamsovi smrti so zaznali 10 odstotkov več samomorov od povprečja ali 1.841 primerov več, navaja znanstvena revija PLOS One. Organom javnega zdravja je tveganje posnemanja po zvezdniških samomorih dobro znano.

Stroka sicer ne more z gotovostjo vedeti, da je prav Williamsov samomor povzročil nacionalno rast samomorov, se pa zdi, da obstaja povezava, navaja nova raziskava. Strokovnjaki pravijo, da lahko "neodgovorno" medijsko poročanje o samomorih igra pomembno vlogo pri posnemovalcih.

Kopica člankov

63-letnega Williamsa, zvezdnika filmov Dobro jutro, Vietnam, Očka v krilu in Dobri Will Hunting, so našli mrtvega v njegovi vili v Kaliforniji avgusta leta 2014. Priljubljeni komik naj bi se bojeval s hudo depresijo, poleg tega pa so mu diagnosticirali zgodnjo fazo Parkinsonove bolezni.

Ob Williamsovem samomoru so številne organizacije opozarjale pred članki in drugimi medijskimi poročili, ki da so izdajali preveč podrobnosti o načinu igralčevega samomora, kar je v nasprotju s priporočili o poročanju o samomorih.

Tako Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) kot javne medijske hiše namreč novinarjem polagajo na srce, naj se izogibajo podrobnemu pisanju o tem, kakšno metodo so si žrtve samomorov izbrale.

Zaobidejo priporočila

Kljub splošno znanim napotkom pa imajo mnogi mediji navado te zaobiti in svojim bralcem in gledalcem posredovati bolj "sočna" poročila. Avtorji zadnje raziskave navajajo, da je bilo tako tudi pri Williamsovi smrti. Za potrebe raziskave so proučili delež samomorov v ZDA po mesecih med januarjem 1999 in decembrom 2015. Pri tem so odkrili, da je bilo med avgustom in decembrom 2014 18.690 samomorov, pričakovali pa so jih 16.849.

V tednih po Williamsovi smrti so v medijih zaznali "drastično" povečanje poročanja o samomorih in smrtih, prav tako je bilo več objav na to temo na spletu.

Poistovetenje z zvezdniki

David Fink s Fakultete za javno zdravje Univerze Columbia, eden od avtorjev raziskave, je povedal, da so raziskave že pred tem pokazale, da število samomorov naraste po vsakem samomoru kakega vidnejšega zvezdnika, da pa so po Williamsovi smrti prvič analizirali ta pojav v povezavi s 24-urnim novičarskim ciklom.

"Ko so drugi izvedeli za to osebo, ki so jo "poznali" in za katero so vedeli, da trpi za podobnimi težavami kot oni, so zbrali pogum za to dejanje, ki ga sicer ne bi. In tu vstopijo mediji. Bolj, ko ljudje slišijo in se poučijo o specifičnih podrobnostih, bolj se lahko z njimi poistovetijo," je povedal Fink za BBC.

13 razlogov, zakaj

Lorna Fraser iz britanske organizacije Samaritans, ki svetuje medijem, kako poročati o samomorih, pa: "Ta raziskava gradi na močnih temeljih dokazov, ki kažejo, da imajo lahko neodgovorni ali preveč natančni opisi samomorov uničujoče posledice. V primeru zvezdnikov je tveganje, da bi se neka ranljiva oseba čustveno pretirano poistovetila z njimi, še večja. V skrajnih primerih si te osebe samomore zvezdnikov interpretirajo kot potrditev, da si lahko tudi oni vzamejo življenje."

Lani je Netflix v svojo serijo 13 razlogov, zakaj vključil dodatno opozorilo za TV-gledalce, potem ko se je pojavilo veliko pripomb na račun serije, češ da bi lahko spodbudila samomore med mladostniki. Za mnoge je bilo tudi sporno, kako serija, ki obravnava samomor srednješolke, samo dejanje samomora prikaže, pa tudi njegove okoliščine.

Na račun serije so se pritožili tako mnogi učitelji kot tudi starši. Med njimi je bil tudi neki oče, ki je po samomoru svoje 15-letne hčerke, ki je pred smrtjo omenjeno serijo pogledala v celoti, hotel tožiti ustvarjalce serije.

Več o seriji in omenjenih pomislekih smo sicer na naših straneh pisali maja.

Telefonski stiki za pomoč v stiski: - 112 - Reševalna služba

- 01 520 99 00 - Klic v duševni stiski (med 19.00 in 7.00)

- 080 116 123 - Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik (24 h na dan)

- 116 111 - TOM telefon za otroke in mladostnike (med 12.00 in 20.00)

