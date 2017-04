Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Italijanska policija ima novega lamborghinija. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pobegni, če moreš - italijanska policija v lamborghiniju nad prehitro vožnjo

Uporabljali ga bodo tudi za prevoz organov in krvi

1. april 2017 ob 10:46

Rim - MMC RTV SLO/STA

Vozni park italijanske prometne policije je postal bogatejši še za eno prestižno vozilo - lamborghinija huracana.

Prestižni športni avtomobil doseže najvišjo hitrost 300 kilometrov na uro, pospešek na 100 kilometrov na uro pa je v 3,2 sekunde. Vozilo bo tako policiji prišlo še kako prav v primeru prehitrih voženj, uporabljali pa ga bodo tudi za prevoz organov in krvi.

V ta namen so uporabljali tudi lamborghinija gallarda, ki ga je policija prejela leta 2009. Gallarda nameravajo zdaj "upokojiti" in ga razstaviti v muzeju policijskih avtomobilov v Rimu. "Za nas je naredil 150.000 kilometrov, kar dokazuje, da je res izvrstno narejen avtomobil, rešil pa je veliko življenj," je povedal italijanski notranji minister Marco Minniti, ki mu je predsednik in izvršni direktor Lamborghinija Stefano Domenicali izročil ključe novega lamborghinija.

"Zelo smo ponosni, da nadaljujemo sodelovanje s policijo, hkrati pa sile, ki skrbijo za red in mir, na ta način približamo ljudem," je povedal Domenicali.

D. S.