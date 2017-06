Počitnice so pred vrati - odriniti na pot proti morju v petek ali v soboto?

21. junij 2017 ob 06:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vsako leto začetek počitnic pomeni pobeg številnih družin z avtomobili na obmorske turistične lokacije. To pa prinaša tudi kolone razgrete pločevine na cestah. Ali še velja, da je najbolje na pot proti morju odriniti ponoči? To storiti v že v petek, po podelitvi spričeval, ali počakati na sobotno jutro?

Letos bo gneča na cestah in avtocestah po predvidevanjih Prometnoinformacijskega centra (PIC) večja kot pretekla leta. Vsako leto se namreč poveča število tujcev na cestah, zato je pred odhodom na dopust pomembno načrtovanje poti. "Vedeti moramo, kam gremo, in pred odhodom od doma poskušamo najti še kakšno alternativno pot. Če gremo na pot z avtomobilom, si pripravimo zemljevid oziroma avtokarto in preverimo vse možnosti, kako ukrepati, če se na primer na avtocesti znajdemo v zastoju," svetuje Brane Nastran, vodja Prometnoinformacijskega centra (PIC).

Včasih je veljajo, da se je treba na pot odpraviti čim bolj zgodaj zjutraj. To pa se v preteklih letih ni vedno izkazalo za najboljšo prakso. "Odriniti zgodaj na pot - to načeloma še velja. Ne velja pa to za vsak dan in vsak konec tedna," pojasni Nastran, ki poda opažanja PIC-a, kjer spremljajo obremenitev cest z vozili vsak konec tedna. Poleti so zastoji stalnica ob petkih popoldan, sobotah zjutraj in popoldan, tudi ob nedeljah zna biti promet zgoščen ves dan.

Čim bolj pozno v petek ali zgodaj zjutraj v soboto

"Če se odpravimo na pot v soboto in ne želimo pasti v največjo gnečo, potem se je treba mimo Ljubljane prebiti pred sedmo uro zjutraj, ko je promet še redkejši. Pozneje se začne gostiti in nastajajo gneče proti morju," pravi Nastran, ki je pojasnil tudi, kdaj so gneče največje v nasprotni smeri, ko se turisti vračajo domov. "Nedelje so lahko zelo problematične. Čim bolj pozno v nedeljo ali zelo zgodaj zjutraj, je najboljša rešitev, saj takrat še ni prevroče. Ljudje na morju pogosto lovijo zadnje trenutke oddiha, zato je vse pogostejša praksa, da se domov vračajo ob ponedeljkih zjutraj." Prav zato na PIC-u predvidevajo, da bodo prometne konice tudi v drugi polovici junija, ko se veliko ljudi še vozi v službe, hkrati pa se bodo s krajših oddihov z morja vračali dopustniki, še močne.

Kaj pa vožnja ponoči?

Nastran pravi, da je vsekakor dobro vedeti, kaj se dogaja na cesti, tudi če na pot odrinemo ponoči: "Naša aplikacija DarsPromet+ spremlja vse dogodke, ki so na poti, ki ste jo vnesli v sistem. Ko dogodek v PIC-u vnesemo, še isti trenutek veste, da se je nekje na poti nekaj zgodilo. Tudi ponoči poleti promet ni tako redek kot sicer. Je pa noč zelo ugodna, kar zadeva gostoto prometa. Zaradi varnosti pa nekateri ne želijo voziti ponoči. Za volanom morate biti spočiti in zbrani, še posebej če je vreme slabo." Tisti, ki ne uporabljajo aplikacij, lahko, preden gredo na pot, pokličejo na telefonsko številko 1970.

Zapomnite si teden blizu 1. avgusta in 15. avgust

Čeprav bo konec tedna, ki je najbližje 1. avgustu tudi letos prometno najbolj obremenjen, takrat so prometnice po vsej Evropi najbolj zasedene z avtomobili, pa so se ob krizi leta 2008 spremenile tudi navade zahodnih turistov. Hkrati je na cestah od zahoda proti jugu in vzhodu vse več ljudi, ki so v tujino pobegnili s "trebuhom za kruhom".

Nemci in Avstrijci, ki so včasih hodili na morje za dva ali tri tedne, so se v času krize navadili hoditi na morje tudi samo za podaljšan konec tedna. "Prav to smo opazili. Glavni dopust so skrajšali in raje odšli proti morju dvakrat. Tak podaljšani konec tedna bo letos 15. avgust, ko lahko pričakujemo gnečo v obeh smereh. Nekateri bodo želeli izkoristiti daljši konec tedna, drugi pa se bodo že množično vračali," pravi Nastran, ki dodaja, da so samo v zadnjem letu zaznali do 15 odstotkov več turistov, ki so se z vozili odpravili na hrvaško ali slovensko obalo, ki je blizu, zanesljiva in varna. Zato tudi letos pričakujejo, da se bo promet še povečal v primerjavi s prejšnjimi leti, in pričakovati je treba še večje zastoje proti morju in mejnih prehodih kot prejšnja leta.

Konec avgusta in septembra gneče v obratno smer

Kar zadeva največje zastoje na poti od morja proti Zahodu, na PIC-u pričakujejo, da se bo to zgodilo sredi avgusta in zadnji teden v avgustu. Gneče lahko pričakujejo tudi še prvi in drugi teden v septembru, ko se v večjem delu Nemčije končajo počitnice. "Marsikdo izkoristi zadnje sončne dni. Pred Karavankami in delno Šentiljem pričakujemo dolge zastoje. Pred Karavankami so po navadi 10-kilometrski. Za letos Avstrijci napovedujejo še kontrole na meji, ki dodatno podaljšajo zastoje na naši strani, v Šentilju in v Karavankah," dodaja sogovornik.

Dodatno znajo čas prihoda na končni cilj podaljšati dela na cestah. Dars na našem avtocestnem križu pospešeno uvaja sistem elektronskega cestninjenja za tovorna vozila in sploh v juniju je pričakovati precej kratkotrajnih, do pol ure trajajočih nočnih zapor. Nastran voznike opozarja, naj bodo na to pozorni. Gradnja portalov je za ekipe, ki jih postavljajo, velik zalogaj. Prav zato bodo o nočnih zaporah voznike na spletni strani promet.si opozarjali za nekaj dni vnaprej.

"Vozniki, ki bodo potovali ponoči, naj pogledajo zapore, ki jih je težko načrtovati na minuto natančno. Ne moremo predvideti vnaprej na minuto natančno, če se kakšna stvar zaplete. Potem je zapora daljša, večinoma pa so krajše," pojasnjuje Nastran, ki poziva na voznike, naj skušajo upoštevati hitrostne omejitve, ni pa jih treba biti strah, da bi bili na omenjenih portalih postavljeni radarji za merjenje hitrosti. Opažajo namreč, da nekateri vozniki pred portali močno zavirajo, to pa ni priporočljivo. Portali so trenutno namenjeni izključno elektronskemu cestninjenju tovornih vozil, zato Nastran pravi, da bodo radarske sisteme na AC še postavljali.

Glede na vse našteto je priporočljivo, da se pred odhodom na daljšo pot dobro pripravite. Računajte na možne prometne nesreče in zastoje, zato naj bo v avtomobilu vedno dovolj vode, hrane, hrane za otroke, pri sebi imejte zdravila, čeprav ima večina danes s seboj navigacijsko napravo, pa je zemljevid še vedno priporočljivo imeti v predalu avtomobila.

Gregor Prebil