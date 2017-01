Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Občina Črna na Koroškem že vabi na letošnjo prireditev, saj se ekipe, ki želijo v soboto, 28. januarja, graditi snežno kipovje, že lahko prijavijo. Foto: BoBo Prireditev vsako leto v Podpeco privabi številne obiskovalce in radovedneže. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pod Peco že vse nared za snežne radosti ob gradovih kralja Matjaža

Letos še več nagrad za najboljše

10. januar 2017 ob 19:07

Črna na Koroškem - MMC RTV SLO/STA

S snežnimi topovi so na ravnici Mitnek v Podpeci že pripravili dovolj snega za gradnjo snežnih stvaritev na prireditvi Gradovi kralja Matjaža.

Poleg že znanih nagrad za najlepši grad bodo letos ob 25-letnici prireditve podelili še dodatne nagrade. Ekipa, ki bo izdelala najlepši grad, bo dobila posebno denarno nagrado, posebej bo nagrajena najizvirnejša predstavitev ekipe, prav tako najizvirnejši kostumi, povezani z legendo o kralju Matjažu.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak, se bo prireditev začela v petek z nočnim slalomom na smučišču v Črni, nadaljevala z osrednjo gradnjo snežnih gradov in kipov v soboto v Podpeci, v nedeljo pa bo na istem prizorišču potekal tradicionalni program za najmlajše. Pripravljenega snega za gradnjo je dovolj, v teh dneh svoje dodaja še sneženje.

Lani je snežne skulpture v Podpeci gradilo 44 ekip, največ ekip se je prireditve udeležilo leta 2006, ko je v Podpeci nastalo 109 snežnih umetnin. Z organizacijskega vidika je sicer najbolj optimalno okoli sto ekip, je povedala Lesjakova, ki bo ta dan gostila tudi srečanje slovenskih županj.

Kot vsako leto organizatorji za soboto in nedeljo spodbujajo uporabo javnega prevoza. V tem primeru obiskovalci svoje osebne avtomobile pustijo na parkirišču ob prihodu v Črno na Koroškem in se na prizorišče in nazaj peljejo s kombiji. Lahko pa se do prizorišča odpeljejo tudi s svojimi avtomobili.

Z letošnjo prireditvijo Gradovi kralja Matjaža črnjanska občina letos začenja praznovanja ob 880-letnici prve omembe kraja. Med drugim bodo do konca leta izdali etnološko-zgodovinsko monografijo o Črni na Koroškem. Prireditev Gradovi kralja Matjaža v Podpeci poteka od leta 1993, v vseh letih pa so graditelji zgradili okoli 1300 snežnih gradov in skulptur.

K. K.