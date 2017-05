Podnevi, ponoči, v soncu ali dežju - tekači z vsega sveta tečejo ob 13.00

4.000 tekačev na slovenskem štartu

7. maj 2017 ob 12:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Tekači z vsega sveta bodo točno ob 13. uri tekli z istim namenom - za tek z dobrodelnim namenom Krila za življenje. Z ljubljanskega Kongresnega trga bo štartalo okoli 4.000 ljudi.

Prav na štartnem mestu bo mogoče spremljati tek po različnih lokacijah po svetu. Udeleženci teka v Sloveniji bodo tako kot pretekla leta bodo tekli do nakupovalnega središča BTC, pot pa jih bo potem vodila v smeri Kamniško-Savinjskih Alp, mimo Domžal, Kamnika, Cerkelj na Gorenjskem, Smlednika ...

Globalni dobrodelni tek fundacije za raziskovanje poškodb hrbtenjače Wings for Life poteka en dan v letu istočasno na več lokacijah po svetu in z istim ciljem - zbrati denar za pomoč pri iskanju zdravila za poškodbe hrbtenjače. Te so najpogosteje posledica prometnih nesreč ali padcev, zaradi česar so številni vezani na invalidski voziček.